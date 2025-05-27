Жінка взяла додому перелякану дику кішку, але припустилася фатальної помилки (відео)

Жінка на ім'я Сара забрала з вулиці дику кішку, не підозрюючи, наскільки важко їй буде завоювати довіру тварини. За їхньою зворушливою історією спостерігають мільйони людей.

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Тисячі користувачів TikTok спостерігають за зворушливою історією приручення дикої кішки, яка почала нове життя в будинку добросердої жінки на ім'я Сара.

Користувачка TikTok під ніком @heysarahtherapy розповіла про те, як прихистила на перший погляд перелякану і самотню дику кішку, але її рішення ледь не обернулося катастрофою, як для тварини, так і для неї самої.

Кішка на прізвисько Нів, скорочення від "ніколи не торкайся до мене", з'явилася у дворі Сари. Жінка помітила, що тварина виглядає хворою, і, проявивши співчуття, спіймала її за допомогою сусіда і відвезла до ветеринара. Там кішці надали медичну допомогу та стерилізували.

Потім почався найскладніший етап, спроба приручити дику тварину. За словами Сари, перші дні в будинку Нів провела в повному жаху, ховалася в кутах і навіть не підпускала жінку близько. Одного разу Сара спробувала випрати ковдру, на якій кішка спала на вулиці, і цією простою дією повністю зруйнувала крихку довіру. За її словами, вона зробила катастрофічну помилку. Кішка знову сховалася і не виходила весь день.

"Я була вбита горем — здавалося, я все зіпсувала", — зізналася жінка.

Але несподівано в цій історії стався поворот. На 6-й день Нів почала грати з іграшками в присутності Сари, що стало справжнім проривом. Поступово, день за днем, кішка почала освоюватися, з'явилися нові укриття, іграшки, котяче дерево. Сара навчилася говорити з Нів її "мовою": м'яко, без тиску і з величезним терпінням.

Публіка TikTok із захопленням стежить за їхнім прогресом. Ролик швидко став вірусним і набрав понад мільйон переглядів за 1 день. У коментарях люди діляться власними історіями та дають поради.

"Повільно, без примусу — це працює", "Додай більше місць для кішки, дай їй простір", "Будь ласка, не здавайся", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка довірила кішці ранковий підйом дочки до школи. У Бостоні (США) мама знайшла оригінальний спосіб припинити ранкові сварки. Тепер дівчинку будить смугаста кішка на прізвисько Сьюкі, яка не відступає, поки та не встане.

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.