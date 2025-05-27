Стюардесса раскрыла настоящую причину, по которой бортпроводницы носят красную помаду

Бывшая стюардесса Хизер Пул раскрыла неожиданный секрет макияжа на борту. Яркие губы, по ее словам, могут сыграть решающую роль в экстренной ситуации.

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Об этом пишет LadBible.

Бывшая стюардесса с 20-летним стажем удивила пользователей сети неожиданным объяснением, зачем на губах бортпроводниц всегда красная помада. По словам Хизер Пул, это не просто часть образа, а элемент… безопасности.

В своих мемуарах Cruising Attitude она утверждает, что яркая помада может сыграть критическую роль в экстренной ситуации. В условиях шума и паники на борту пассажирам может быть сложно услышать голос экипажа, а значит, важно уметь читать по губам. И тут помогает именно красная помада, ведь она делает губы более выразительными и заметными.

"Помада — это серьезно", — подчеркивает Пул.

Хизер Пул Фото: Instagram

Тем не менее, среди действующих бортпроводников мнения разделились. Некоторые считают это объяснение надуманным. Опытная сотрудница Кристина Экштейн-Низка говорит, что дело, скорее, в формировании "типичного" образа стюардессы. А в авиакомпаниях вроде Emirates красная помада действительно прописана в дресс-коде, а ее применение даже преподается на специальных курсах макияжа.

Другие, вроде Сидни Анизитин, утверждают, что никто никогда не говорил им использовать красную помаду в целях безопасности. По их словам, это просто вопрос стиля, но при этом они признают, что авиакомпании тщательно контролируют внешний вид персонала — от цвета волос до формы сумок.

Что говорят правила?

Американская бортпроводница Кэт Камалани в своем вирусном видео подтвердила, что в профессии существуют жесткие регламенты.

"Цвет губ, маникюр, прическа — все строго контролируется авиакомпанией", — говорит она.

Издание отмечает, что красная помада может быть и элементом безопасности, и частью фирменного образа, и просто личным выбором. Но в любом случае — она давно стала символом не только глянцевой красоты, но и профессионализма.

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