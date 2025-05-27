Стюардеса розкрила справжню причину, через яку бортпровідниці носять червону помаду

Колишня стюардеса Гізер Пул розкрила несподіваний секрет макіяжу на борту. Яскраві губи, за її словами, можуть зіграти вирішальну роль в екстреній ситуації.

Related video

Про це пише LadBible.

Колишня стюардеса з 20-річним стажем здивувала користувачів мережі несподіваним поясненням, навіщо на губах бортпровідниць завжди червона помада. За словами Гізер Пул, це не просто частина образу, а елемент... безпеки.

У своїх мемуарах Cruising Attitude вона стверджує, що яскрава помада може зіграти критичну роль в екстреній ситуації. В умовах шуму і паніки на борту пасажирам може бути складно почути голос екіпажу, а отже, важливо вміти читати по губах. І тут допомагає саме червона помада, адже вона робить губи більш виразними і помітними.

"Помада — це серйозно", — підкреслює Пул.

Хізер Пул Фото: Instagram

Проте серед чинних бортпровідників думки розділилися. Дехто вважає це пояснення надуманим. Досвідчена співробітниця Христина Екштейн-Нізка каже, що справа, швидше, у формуванні "типового" образу стюардеси. А в авіакомпаніях на кшталт Emirates червона помада справді прописана в дрес-коді, а її застосування навіть викладається на спеціальних курсах макіяжу.

Інші, на кшталт Сідні Анізітін, стверджують, що ніхто ніколи не говорив їм використовувати червону помаду з метою безпеки. За їхніми словами, це просто питання стилю, але при цьому вони визнають, що авіакомпанії ретельно контролюють зовнішній вигляд персоналу — від кольору волосся до форми сумок.

Що кажуть правила?

Американська бортпровідниця Кет Камалані у своєму вірусному відео підтвердила, що в професії існують жорсткі регламенти.

"Колір губ, манікюр, зачіска — все суворо контролюється авіакомпанією", — каже вона.

Видання зазначає, що червона помада може бути й елементом безпеки, і частиною фірмового образу, і просто особистим вибором. Але в будь-якому разі — вона давно стала символом не лише глянцевої краси, а й професіоналізму.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир показав незвичайний спосіб сну в літаку. Чоловік під час польоту ліг на підлогу між рядами крісел. Його винахідливий спосіб боротьби з тіснотою викликав як хвилю жартів, так і серйозну критику.

Також стало відомо, що пара з Великої Британії випадково опинилася на напівпорожньому рейсі Virgin Atlantic до Індії та зафіксувала свою "королівську" подорож в економклас. Відео викликало безліч відгуків.