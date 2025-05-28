"Женщины должны были это испортить": ассоциация одиноких мужчин разъярена, что их возглавила девушка

В Великобритании мужчины разозлены тем, что ассоциацию Men's Sheds (мужских сараев), которая объединяет одиноких мужчин и предоставляет им место для общения, обучения и реализации, возглавила женщина.

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Об этом пишет Daily Star.

Кэролайн Эллис назначена главным исполнительным директором благотворительной организации, созданной для того, чтобы поощрять одиноких мужчин собираться вместе для борьбы с социальной изоляцией и улучшения их благосостояния.

"Раздраженные мужчины разъярены тем, что Ассоциацию "Мужские сараи" возглавила женщина", — говорится в материале.

Мужчины утверждают, что женщины "врываются" на их собрания.

В частности, Кэролайн пообещала разнообразить Men's Sheds и призвала к созданию смешанных и женских шалашей. После этого ребята заметили, как женщины появляются в их чатах в социальных сетях.

"Почему мужчины не могут иметь что-то только для себя? Men Sheds был о том, чтобы позволить мужчинам иметь время вместе, чтобы быть мужчинами. А требовательные женщины должны были это испортить. Женщины должны иметь собственное пространство для однополых отношений — и мужчины тоже", — отметил один из благотворителей и спонсоров "мужских сараев" Ник Байли.

"Мужские сараи... с женщинами? Оставь. Существует причина, почему они были созданы, а именно для поддержки, которую мужчины могут оказывать друг другу, когда им не нужно выглядеть жесткими перед женщинами (спасибо обществу)", — написал один из членов Men's Sheds.

Журналисты подчеркнули, что многие женщины согласились с тем, что мужчинам нужно оставить в покое.

"Почему женщины врываются в мужское пространство, почему вы не можете просто оставить мужчин в покое, создать свое собственное пространство, это больше не мужской сарай и в конечном итоге оттолкнет мужчин", — отметила одна из авторов.

"Создавайте "Народные сараи", если нужно, но оставьте мужские в покое. Если в них участвуют женщины, то это уже не мужские сараи", — добавила другая.

Напомним, мужчина купил воду в одном из самых дорогих магазинов мира и был поражен ее ценой.

Фокус также писал о женщине, которая уверяет, что конец света наступит уже сегодня.