"Жінки мали це зіпсувати": асоціація самотніх чоловіків розлючена, що їх очолила дівчина

У Великій Британії чоловіки розлючені на те, що асоціацію Men’s Sheds (чоловічих сараїв), яка об'єднує самотніх чоловіків та надає їм місце для спілкування, навчання та реалізації, очолила жінка.

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Про це пише Daily Star.

Керолайн Елліс призначено головним виконавчим директором благодійної організації, створеної для того, щоб заохочувати самотніх чоловіків збиратися разом для боротьби з соціальною ізоляцією та покращення їхнього добробуту.

"Роздратовані чоловіки розлючені тим, що Асоціацію "Чоловічі сараї" очолила жінка", — йдеться у матеріалу.

Чоловіки стверджують, що жінки "вриваються" на їхні збори.

Зокрема, Керолайн пообіцяла урізноманітнити Men’s Sheds та закликала до створення змішаних та жіночих куренів. Після цього хлопці помітили, як жінки з'являються в їх чатах у соціальних мереж.

"Чому чоловіки не можуть мати щось тільки для себе? Men Sheds був про те, щоб дозволити чоловікам мати час разом, щоб бути чоловіками. А вимогливі жінки мали це зіпсувати. Жінки повинні мати власний простір для одностатевих стосунків — і чоловіки теж", — зазначив один з благодійників та спонсорів "чоловічих сараїв" Нік Байлі.

"Чоловічі сараї… з жінками? Облиште. Існує причина, чому вони були створені, а саме для підтримки, яку чоловіки можуть надавати один одному, коли їм не потрібно виглядати жорсткими перед жінками (спасибі суспільству)", — написав один з членів Men’s Sheds.

Журналісти підкреслили, що багато жінок погодилися з тим, що чоловікам потрібно дати спокій.

"Чому жінки вдираються в чоловічий простір, чому ви не можете просто залишити чоловіків у спокої, створити свій власний простір, це більше не чоловічий сарай і в кінцевому підсумку відштовхне чоловіків", — наголосила одна з дописувачок.

"Створюйте "Народні сараї", якщо потрібно, але залиште чоловічі в спокої. Якщо в них беруть участь жінки, то це вже не чоловічі сараї", — додала інша.

Нагадаємо, чоловік купив воду в одному з найдорожчих магазинів світу і був вражений її ціною.

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