Надувной матрас исчез в небе, а затем вернулся: люди не верят своим глазам (видео)

Неожиданный поворот событий произошел во время солнечного отдыха на свежем воздухе, когда сильный порыв ветра поднял надувной матрас в небо, а затем неожиданно вернул его обратно.

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Этот момент был заснят на видео и быстро стал хитом в TikTok.

Надувной матрас, унесенный ветром, неожиданно вернулся прямо к своей владелице, вызвав волну удивления и шквал шуток в комментариях.

Клип, опубликованный 25 мая пользователем под ником @karinastarling, набрал более 310 тысяч просмотров. В нем запечатлен момент, когда группа людей у бассейна с удивлением наблюдает за тем, как надувной матрас поднимается в воздух, исчезает за кадром, а затем буквально падает с небес обратно.

"Наш надувной матрас взлетел, и мы думали, что ему пришел конец, но подождите…", — гласил текст под роликом.

Комментарии под видео мгновенно заполнились шутками и удивленными реакциями:

"Нет, серьезно, каковы шансы, что он приземлится прямо на тебя?!";

"Когда любишь что-то, отпусти. Если оно вернется — оно твое";

"Я был уверен, что он упал в море… а это гениальный расчет";

"Просто улетел в небольшое приключение".

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