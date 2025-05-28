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Надувний матрац зник у небі, а потім повернувся: люди не вірять своїм очам (відео)

Порив вітру забрав надувний матрац, а потім повернув його просто в руки господині
Фото: колаж Фокус | Надувний матрац, віднесений вітром, несподівано повернувся прямо до своєї власниці

Несподіваний поворот подій стався під час сонячного відпочинку на свіжому повітрі, коли сильний порив вітру підняв надувний матрац у небо, а потім несподівано повернув його назад.

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Цей момент був знятий на відео і швидко став хітом у TikTok.

Надувний матрац, віднесений вітром, несподівано повернувся прямо до своєї власниці, викликавши хвилю здивування і шквал жартів у коментарях.

Кліп, опублікований 25 травня користувачем під ніком @karinastarling, набрав понад 310 тисяч переглядів. У ньому зображено момент, коли група людей біля басейну з подивом спостерігає за тим, як надувний матрац піднімається в повітря, зникає за кадром, а потім буквально падає з небес назад.

"Наш надувний матрац злетів, і ми думали, що йому настав кінець, але почекайте...", — свідчив текст під роликом.

Коментарі під відео миттєво заповнилися жартами й здивованими реакціями:

  • "Ні, серйозно, які шанси, що він приземлиться прямо на тебе?!";
  • "Коли любиш щось, відпусти. Якщо воно повернеться — воно твоє";
  • "Я був упевнений, що він упав у море... а це геніальний розрахунок";
  • "Просто полетів у невелику пригоду".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив воду в одному з найдорожчих магазинів світу і був вражений її ціною. У Каліфорнійському супермаркеті Erewhon пляшка води коштує 25 фунтів, а лід до неї ще 35. Блогер Кармі Селлітто, у якого майже мільйон підписників, вирішив скуштувати "розкіш на смак" і залишився здивованим.

Також стало відомо, що чоловік знайшов на порозі будинку викинутого кита. На пляжі села Лос-Рокес (Іспанія) було виявлено тіло мертвого кашалота, вже четвертого за місяць біля узбережжя Канарських островів. Фахівці підозрюють, що кит загинув унаслідок зіткнення із судном.