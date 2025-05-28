Надувний матрац зник у небі, а потім повернувся: люди не вірять своїм очам (відео)

Несподіваний поворот подій стався під час сонячного відпочинку на свіжому повітрі, коли сильний порив вітру підняв надувний матрац у небо, а потім несподівано повернув його назад.

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Цей момент був знятий на відео і швидко став хітом у TikTok.

Надувний матрац, віднесений вітром, несподівано повернувся прямо до своєї власниці, викликавши хвилю здивування і шквал жартів у коментарях.

Кліп, опублікований 25 травня користувачем під ніком @karinastarling, набрав понад 310 тисяч переглядів. У ньому зображено момент, коли група людей біля басейну з подивом спостерігає за тим, як надувний матрац піднімається в повітря, зникає за кадром, а потім буквально падає з небес назад.

"Наш надувний матрац злетів, і ми думали, що йому настав кінець, але почекайте...", — свідчив текст під роликом.

Коментарі під відео миттєво заповнилися жартами й здивованими реакціями:

"Ні, серйозно, які шанси, що він приземлиться прямо на тебе?!";

"Коли любиш щось, відпусти. Якщо воно повернеться — воно твоє";

"Я був упевнений, що він упав у море... а це геніальний розрахунок";

"Просто полетів у невелику пригоду".

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