Жизнь после Эвереста: женщина объяснила, как переезд в фургон изменил ее жизнь (фото)

После восхождения на Эверест в 2019 году Софи Хилер Голди кардинально изменила свою жизнь. Она отказалась от городской суеты, купила фургон и два года путешествовала по Северной Америке, прежде чем осесть на собственной ферме.

Related video

Об этом пишет CNBS.

В 2019 году Софи Хилер Голди, бывшая капитан армии США и консультант в McKinsey & Company, вела насыщенную, но утомительную жизнь: постоянные командировки и практически полное отсутствие дома. Все изменилось после того, как она совершила восхождение на Эверест.

"Когда я стояла на вершине, я почувствовала, что моя жизнь не может быть прежней. Я поняла, что хочу быть ближе к настоящей природе, а не к бетону Центрального парка", — рассказала она.

Вернувшись в родной Нью-Йорк, она отказалась продлевать аренду квартиры. Вскоре началась пандемия, а Софи оказалась без жилья и без четкого плана. Вместо того чтобы возвращаться к городской суете, она купила фургон Sprinter за $29 900 и отправилась в путь. Авто стало ее новым домом. Она обустроила внутри кухню, спальню, солнечные панели и рабочее пространство, потратив на ремонт еще около $18 500.

Американка потратила на ремонт 18 500 долларов Фото: CNBS

Поначалу американка продолжала работать консультантом, но вскоре уволилась, чтобы по-настоящему погрузиться в новую жизнь. Она путешествовала по США, Канаде и Мексике, ночевала в горах и лесах, отключалась от связи и, по ее словам, училась отпускать контроль.

"Каждый раз, когда что-то шло не по плану, я находила в этом неожиданный дар. Я научилась верить, что любое новое направление ведет к лучшему", — поделилась Софи.

Одно из самых ярких ее воспоминаний — ночевка в глуши штата Монтана, вдали от связи и суеты, когда она впервые за долгое время смогла уснуть без тревог.

Одно из самых ярких ее воспоминаний — ночевка в глуши штата Монтана Фото: CNBS

Спустя два года кочевой жизни, Софи почувствовала, что готова пустить корни. Она с мужем приобрела участок площадью 37,5 акра, но фургон остается частью ее повседневной жизни — в нем они хранят припасы, а во время медового месяца даже снова жили в нем.

"Этот фургон — мой храм. Я никогда не продам его. Когда придет время, он просто станет уютной хижиной на нашем участке", — говорит Хилер Голди.

Ранее Фокус сообщал, что 78-летняя женщина раскрыла правду о жизни в машине. Жительница Флориды (США) по имени Кэролин живет в своем авто, питаясь один раз в день и спит, съежившись на сиденье. По словам экспертов, ее история не исключение, а скорее тревожный сигнал.

Также стало известно, что крошечный поселок продают за миллионы долларов. Основанный в 1907 году, Прей в штате Монтана (США) выставлен на продажу. Этот живописный уголок на краю Йеллоустоуна переживает новую волну интереса, благодаря телевизионным хитам и наплыву звездных соседей.