Життя після Евересту: жінка пояснила, як переїзд у фургон змінив її життя (фото)

Після сходження на Еверест 2019 року Софі Гілер Голді кардинально змінила своє життя. Вона відмовилася від міської метушні, купила фургон і два роки подорожувала Північною Америкою, перш ніж осісти на власній фермі.

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Про це пише CNBS.

У 2019 році Софі Гілер Голді, колишня капітан армії США і консультантка в McKinsey & Company, вела насичене, але виснажливе життя: постійні відрядження і практично повна відсутність вдома. Усе змінилося після того, як вона здійснила сходження на Еверест.

"Коли я стояла на вершині, я відчула, що моє життя не може бути колишнім. Я зрозуміла, що хочу бути ближче до справжньої природи, а не до бетону Центрального парку", — розповіла вона.

Повернувшись у рідний Нью-Йорк, вона відмовилася продовжувати оренду квартири. Незабаром почалася пандемія, а Софі опинилася без житла і без чіткого плану. Замість того щоб повертатися до міської метушні, вона купила фургон Sprinter за $29 900 і вирушила в дорогу. Авто стало її новою домівкою. Вона облаштувала всередині кухню, спальню, сонячні панелі та робочий простір, витративши на ремонт ще близько $18 500.

Американка витратила на ремонт 18 500 доларів Фото: CNBS

Спочатку американка продовжувала працювати консультантом, але незабаром звільнилася, щоб по-справжньому зануритися в нове життя. Вона подорожувала США, Канадою і Мексикою, ночувала в горах і лісах, відключалася від зв'язку і, за її словами, вчилася відпускати контроль.

"Щоразу, коли щось йшло не за планом, я знаходила в цьому несподіваний дар. Я навчилася вірити, що будь-який новий напрямок веде на краще", — поділилася Софі.

Один із найяскравіших її спогадів — ночівля в глушині штату Монтана, далеко від зв'язку і метушні, коли вона вперше за довгий час змогла заснути без тривог.

Один із найяскравіших її спогадів — ночівля в глушині штату Монтана Фото: CNBS

Через два роки кочового життя, Софі відчула, що готова пустити коріння. Вона з чоловіком придбала ділянку площею 37,5 акра, але фургон залишається частиною її повсякденного життя — у ньому вони зберігають припаси, а під час медового місяця навіть знову жили в ньому.

"Цей фургон — мій храм. Я ніколи не продам його. Коли прийде час, він просто стане затишною хатиною на нашій ділянці", — каже Гілер Голді.

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