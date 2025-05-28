Супруги думали, что нашли идеальную няню: что случилось после их возвращения домой

Пара из США обнаружила, что их "няня для собаки" без их ведома добавила к домашнему аккаунту несколько дорогих стриминговых подписок.

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Об этом рассказал пользователь под ником u/Upstairs-Storm1006 на популярном форуме Reddit.

Мужчина поведал о тот, как вместе с женой нанял дочь своего друга присмотреть за собакой во время их отъезда. Девушке не только заплатили за работу, но и выделили дополнительные 200 долларов на еду. Однако после возвращения их ждал неприятный сюрприз.

"Я получил уведомление от Xfinity и заметил, что сумма автоплатежа выросла на $50. Проверив счет, я увидел подписки на Max, Starz, Paramount+ с Showtime и Apple TV+. Все они были подключены в дни, когда няня была у нас", — рассказал автор.

После отмены подписок и звонка другу, тот сразу возместил ущерб, а его дочь позвонила с извинениями в слезах.

Иллюстративное фото

Мнение экспертов

Эксперт по этикету Женевьева Дрейзен назвала ситуацию "многослойной, но поучительной" и похвалила хозяев за сдержанность и прямой диалог с родителем. Она подчеркнула важность заранее оговоренных правил в домах с гостями, особенно когда речь идет об умной технике и платных сервисах.

Эксперт по конфликтам Адриенна Александер отметила, что автор мог сначала поговорить с няней напрямую, чтобы избежать ощущения давления на родителя.

"Речь не в $50, а в доверии. Присмотр за животным требует зрелости и ответственности", — сказала она.

Специалист по дрессировке собак Иван Петерсель добавил, что уход за питомцем — это не просто временная подработка. Для надзирателя нужны понимание, эмпатия и ответственность.

Мнение людей

Пользователи форума, как обычно, не остались в стороне:

"Дополнительные 200 на еду? Я тоже готов посидеть с собакой";

"Если человек не может позаботиться о себе, то и о моей собаке не сможет";

"При таких расценках я сам начну лаять".

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