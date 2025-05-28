Подружжя думало, що знайшло ідеальну няню: що сталося після їхнього повернення додому

Пара зі США виявила, що їхня "няня для собаки" без їхнього відома додала до домашнього акаунту кілька дорогих стримінгових підписок.

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Про це розповів користувач під ніком u/Upstairs-Storm1006 на популярному форумі Reddit.

Чоловік повідав про те, як разом із дружиною найняв доньку свого друга доглянути за собакою під час їхнього від'їзду. Дівчині не тільки заплатили за роботу, а й виділили додаткові 200 доларів на їжу. Однак після повернення на них чекав неприємний сюрприз.

"Я отримав повідомлення від Xfinity і помітив, що сума автоплатежу зросла на $50. Перевіривши рахунок, я побачив підписки на Max, Starz, Paramount+ з Showtime і Apple TV+. Усі вони були підключені в дні, коли няня була у нас", — розповів автор.

Після скасування підписок і дзвінка другові, той одразу відшкодував збитки, а його донька зателефонувала з вибаченнями в сльозах.

Ілюстративне фото

Думка експертів

Експертка з етикету Женев'єва Дрейзен назвала ситуацію "багатошаровою, але повчальною" і похвалила господарів за стриманість і прямий діалог із батьком. Вона наголосила на важливості заздалегідь обговорених правил у будинках із гостями, особливо коли йдеться про розумну техніку та платні сервіси.

Експертка з конфліктів Адрієнна Александер зазначила, що автор могла спочатку поговорити з нянею напряму, щоб уникнути відчуття тиску на батьків.

"Мова не в $50, а в довірі. Нагляд за твариною вимагає зрілості та відповідальності", — сказала вона.

Фахівець із дресирування собак Іван Петерсель додав, що догляд за вихованцем — це не просто тимчасовий підробіток. Для наглядача потрібні розуміння, емпатія та відповідальність.

Думка людей

Користувачі форуму, як зазвичай, не залишилися осторонь:

"Додаткові 200 на їжу? Я теж готовий посидіти із собакою";

"Якщо людина не може подбати про себе, то й про мого собаку не зможе";

"За таких розцінок я сам почну гавкати".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка довірила кішці ранковий підйом дочки до школи. У Бостоні (США) мама знайшла оригінальний спосіб припинити ранкові сварки. Тепер дівчинку будить смугаста кішка на прізвисько Сьюкі, яка не відступає, поки та не встане.

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.