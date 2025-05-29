Выжил на высоте 8 км над землей: парапланерист случайно совершил экстремальный полет (видео)

Китайского парапланериста Пэн Юцзяна временно отстранили от полетов на шесть месяцев после того, как видео его экстремального взлета на высоту более 8 000 метров стало вирусным в сети.

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Об этом пишет The Guardian.

Согласно расследованию Ассоциации авиационного спорта провинции Ганьсу, Пэн отправился в горы Цилянь на севере Китая, чтобы протестировать подержанное снаряжение на высоте около 3 000 м — не планируя полноценного полета. Однако уже через 20 минут его подхватил мощный восходящий поток и поднял еще более чем на 5 000 метров, почти до уровня Эвереста и на высоту коммерческих авиалайнеров.

Камера, закрепленная на шлеме Пэн Юцзяна, зафиксировала, как он оказался над облаками, покрытый сосульками, при температуре примерно -35°C. На видео видно, как он пытается контролировать снаряжение.

В ролике, записанном после приземления, Пен рассказывает:

"Руки замерзли, я пытался говорить по рации".

Власти признали, что это был несчастный случай, и отметили, что "обычный человек не может находиться на высоте 8 000 м без кислорода, это не может быть сознательным поступком", — заявил представитель спортивного управления (цитата из Sixth Tone).

Однако, из-за того, что Пен не регистрировал никаких полетов и не имел соответствующих разрешений, его все равно отстранили от полетов на полгода.

Согласно отчету, Пэн провел в воздухе более часа. Он поддерживал радиосвязь с другом Гу Чжиминем, который остался на земле. Во время полета спортсмен пытался снизиться, но безуспешно, а затем начал терять ориентацию и на некоторое время потерял сознание.

В конце концов, он приземлился в 30 км от места старта, где его встретили друзья.

Гу Чжимин опубликовал видео полета в соцсети Douyin (китайский аналог TikTok), где оно быстро стало вирусным. Видео вызвало восторг и шок — некоторые пользователи предполагали, что был установлен новый рекорд. Но власти отреагировали негативно.

"Гу Чжимин опубликовал видео без разрешения, что имело плохое влияние", — говорится в отчете. Его также отстранили от полетов на шесть месяцев и заставили написать объяснение о вреде своего поведения.

Любые потенциальные рекорды, по словам чиновников, не будут признаны официально из-за отсутствия регистрации полета.

Взлет Пэн Юцзяна почти достиг мирового рекорда в 9 946 метров, установленного немецкой парапланеристкой Эвой Вишньерской в 2007 году в Австралии, когда ее также подхватил восходящий поток. Тогда она потеряла сознание на 40 минут и узнала о высоте полета только после посадки и анализа данных.

Напомним, студент использовал параплан, чтобы не опоздать на экзамен. Всего за 20 минут до начала экзамена, под руководством опытных инструкторов, Самарт поднялся в небо на параплане. Его полет прошел без происшествий, и вскоре он благополучно приземлился неподалеку от колледжа.

Фокус также писал, что туристка-парапланеристка потерпела эпическую неудачу в Аргентине после того, как упала на линии электропередач, обесточив целый район.