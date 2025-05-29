Вижив на висоті 8 км над землею: парапланерист випадково здійснив екстремальний політ (відео)

Китайського парапланериста Пен Юцзяна тимчасово усунули від польотів на шість місяців після того, як відео його екстремального злету на висоту понад 8 000 метрів стало вірусним у мережі.

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Про це пише The Guardian.

Згідно з розслідуванням Асоціації авіаційного спорту провінції Ганьсу, Пен вирушив у гори Цілянь на півночі Китаю, щоб протестувати вживане спорядження на висоті приблизно 3 000 м — не плануючи повноцінного польоту. Проте вже через 20 хвилин його підхопив потужний висхідний потік і підняв ще на понад 5 000 метрів, майже до рівня Евересту і на висоту комерційних авіалайнерів.

Камера, закріплена на шоломі Пен Юцзяна, зафіксувала, як він опинився над хмарами, покритий бурульками, за температури приблизно -35°C. На відео видно, як він намагається контролювати спорядження.

У ролику, записаному після приземлення, Пен розповідає:

"Руки замерзли, я намагався говорити по рації".

Влада визнала, що це був нещасний випадок, і зазначила, що "звичайна людина не може перебувати на висоті 8 000 м без кисню, це не може бути свідомим вчинком", — заявив представник спортивного управління (цитата з Sixth Tone).

Однак, через те, що Пен не реєстрував жодних польотів і не мав відповідних дозволів, його все одно відсторонили від польотів на пів року.

Згідно зі звітом, Пен провів у повітрі понад годину. Він підтримував радіозв’язок із другом Ґу Чжимінем, який залишився на землі. Під час польоту спортсмен намагався знизитись, але безуспішно, а згодом почав втрачати орієнтацію і на певний час знепритомнів.

Зрештою, він приземлився за 30 км від місця старту, де його зустріли друзі.

Ґу Чжимін опублікував відео польоту в соцмережі Douyin (китайський аналог TikTok), де воно швидко стало вірусним. Відео викликало захоплення і шок — деякі користувачі припускали, що було встановлено новий рекорд. Але влада відреагувала негативно.

"Ґу Чжимін опублікував відео без дозволу, що мало поганий вплив", — йдеться у звіті. Його також відсторонили від польотів на шість місяців і змусили написати пояснення про шкоду своєї поведінки.

Будь-які потенційні рекорди, за словами чиновників, не будуть визнані офіційно через відсутність реєстрації польоту.

Злет Пен Юцзяна майже досяг світового рекорду у 9 946 метрів, встановленого німецькою парапланеристкою Евою Вішньєрською у 2007 році в Австралії, коли її також підхопив висхідний потік. Тоді вона знепритомніла на 40 хвилин і дізналася про висоту польоту лише після приземлення та аналізу даних.

Нагадаємо, студент використав параплан, щоб не запізнитися на іспит. Лише за 20 хвилин до початку іспиту, під керівництвом досвідчених інструкторів, Самарт піднявся в небо на параплані. Його політ пройшов без пригод, і незабаром він благополучно приземлився неподалік від коледжу.

Фокус також писав, що туристка-парапланеристка зазнала епічної невдачі в Аргентині після того, як впала на лінії електропередач, знеструмивши цілий район.