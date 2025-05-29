Паника на борту: голуби "атаковали" пассажиров во время полета (видео)

Рейс авиакомпании Delta был вынужден задержаться после того, как в салоне самолета перед вылетом обнаружили двух голубей. Пассажиры сняли инцидент на видео, которое быстро разошлось в сети.

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Об инциденте рассказал один из пассажиров в одном из своих роликов в Instagram.

Рейс авиакомпании Delta, направлявшийся из международного аэропорта Миннеаполиса-Сент-Пола в Мэдисон (штат Висконсин, США), в субботу, 24 мая, был задержан. В салоне самолета обнаружили двух голубей. Видео с места событий быстро разлетелось по соцсетям, вызвав как удивление, так и улыбки.

По словам пассажира Тома Коу, который поделился происходящим, первого голубя заметили еще до взлета. Пилот оперативно сообщил о ситуации и призвал убрать птицу. Однако когда самолет уже выруливал на взлетную полосу, в салоне появился второй пернатый гость и, пролетая над головами, вызвал крики у пассажиров.

"Пилот сказал, что диспетчер был в шоке, услышав о возвращении из-за голубя. Для него это было впервые. А вот пилот сказал, что с ним это уже второй раз — первый был всего полчаса назад", — написал Коу.

В результате самолет вернулся к терминалу, где сотрудники Delta и работники багажного отделения благополучно удалили птиц из салона.

В официальном заявлении представители Delta извинились перед пассажирами за задержку рейса и поблагодарили экипаж и клиентов за спокойные действия, обеспечившие безопасность на борту.

"Предполагаю, голуби устали летать сами и решили воспользоваться авиасервисом. Просто не знали, что рейс в MSN слишком короткий, чтобы Delta предлагала напитки и закуски", — с юмором прокомментировал Том Коу ситуацию в соцсетях.

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