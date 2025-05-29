Паніка на борту: голуби "атакували" пасажирів під час польоту (відео)

Рейс авіакомпанії Delta був змушений затриматися після того, як у салоні літака перед вильотом виявили двох голубів. Пасажири зняли інцидент на відео, яке швидко розійшлося в мережі.

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Про інцидент розповів один із пасажирів в одному зі своїх роликів в Instagram.

Рейс авіакомпанії Delta, що прямував із міжнародного аеропорту Міннеаполіса-Сент-Пола до Медісона (штат Вісконсин, США), у суботу, 24 травня, було затримано. У салоні літака виявили двох голубів. Відео з місця подій швидко розлетілося соцмережами, викликавши як здивування, так і посмішки.

За словами пасажира Тома Коу, який поділився тим, що відбувається, першого голуба помітили ще до зльоту. Пілот оперативно повідомив про ситуацію і закликав прибрати птаха. Однак коли літак уже вирулював на злітну смугу, у салоні з'явився другий пернатий гість і, пролітаючи над головами, викликав крики в пасажирів.

"Пілот сказав, що диспетчер був у шоці, почувши про повернення через голуба. Для нього це було вперше. А ось пілот сказав, що з ним це вже вдруге — перший був лише пів години тому", — написав Коу.

У результаті літак повернувся до термінала, де співробітники Delta і працівники багажного відділення благополучно видалили птахів із салону.

В офіційній заяві представники Delta вибачилися перед пасажирами за затримку рейсу і подякували екіпажу та клієнтам за спокійні дії, що забезпечили безпеку на борту.

"Припускаю, голуби втомилися літати самі і вирішили скористатися авіасервісом. Просто не знали, що рейс до MSN занадто короткий, щоб Delta пропонувала напої та закуски", — з гумором прокоментував Том Коу ситуацію в соцмережах.

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