Учительница разрешила детям задавать любые вопросы: к чему это привело (фото)

Обычный школьный эксперимент с вопросами превратился в вирусную сенсацию. Учительница из США позволила ученикам 4-го класса задавать любые вопросы и рассказала, что из этого получилось.

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Об этом рассказала пользовательница Reddit под ником u/goatsnsheeps.

Учительница начальной школы стала популярной в сети интернет после того, как поделилась вопросами своих учеников. Женщина просила спрашивать их абсолютно обо всем, что им интересно. Вопросы сильно удивили учительницу.

Пользовательница Reddit под ником u/goatsnsheeps опубликовала пост в разделе r/pics, в котором рассказала о своей ежедневной практике: в конце каждого учебного дня она тратит 10 минут на то, чтобы отвечать на произвольные вопросы своих учеников 4-го класса. Некоторые из них — любопытные, другие — философские, третьи — неожиданно глубокие или забавно наивные.

В числе вопросов:

"Почему потеют ноги?";

"Как появились языки?";

"Когда люди открыли цвета?";

"Кто изобрел домашнее задание?";

"Из чего сделана трава?".

Вопросы сильно удивили учительницу Фото: Reddit Вопросы сильно удивили учительницу Фото: Reddit

Пост с фотографией детских записок стал вирусным, собрав более 30 тысяч лайков.

Комментаторы восхитились любознательностью детей и отметили, насколько некоторые вопросы глубоки и нестандартны. Один пользователь даже предложил учительнице присматривать за тем, кто спросил про домашнее задание, возможно, "он задумал месть".

Обсуждение затронуло и более серьезные темы: в комментариях подняли вопрос о влиянии пандемии COVID-19 на развитие школьников. Один из участников отметил, что многие дети начали обучение в 2020 году и могли испытывать трудности из-за дистанционного формата. Эти наблюдения перекликаются с данными отчета Национальной службы оценки образовательного прогресса (NAEP) от января 2025 года, где сообщается о снижении успеваемости учеников.

Сама учительница считает эту практику важной и ценной.

"С тех пор как мы начали это делать, и дети, и я находим это чрезвычайно полезным", — написала она.

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