Вчителька дозволила дітям ставити будь-які запитання: до чого це призвело (фото)

Звичайний шкільний експеримент із запитаннями перетворився на вірусну сенсацію. Вчителька зі США дозволила учням 4-го класу ставити будь-які запитання і розповіла, що з цього вийшло.

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Про це розповіла користувачка Reddit під ніком u/goatsnsheeps.

Вчителька початкової школи стала популярною в мережі інтернет після того, як поділилася запитаннями своїх учнів. Жінка просила запитувати їх абсолютно про все, що їм цікаво. Питання сильно здивували вчительку.

Користувачка Reddit під ніком u/goatsnsheeps опублікувала пост у розділі r/pics, у якому розповіла про свою щоденну практику: наприкінці кожного навчального дня вона витрачає 10 хвилин на те, щоб відповідати на довільні запитання своїх учнів 4-го класу. Деякі з них — цікаві, інші — філософські, треті — несподівано глибокі або кумедно наївні.

Серед питань:

"Чому пітніють ноги?";

"Як з'явилися мови?";

"Коли люди відкрили кольори?";

"Хто винайшов домашнє завдання?";

"Із чого зроблена трава?".

Запитання дуже здивували вчительку Фото: Reddit Запитання дуже здивували вчительку Фото: Reddit

Пост із фотографією дитячих записок став вірусним, зібравши понад 30 тисяч лайків.

Коментатори захопилися допитливістю дітей і зазначили, наскільки деякі запитання глибокі та нестандартні. Один користувач навіть запропонував вчительці наглядати за тим, хто запитав про домашнє завдання, можливо, "він задумав помсту".

Обговорення зачепило й серйозніші теми: у коментарях порушили питання про вплив пандемії COVID-19 на розвиток школярів. Один з учасників зазначив, що багато дітей розпочали навчання 2020 року і могли зазнавати труднощів через дистанційний формат. Ці спостереження перегукуються з даними звіту Національної служби оцінки освітнього прогресу (NAEP) від січня 2025 року, де повідомляється про зниження успішності учнів.

Сама вчителька вважає цю практику важливою і цінною.

"Відколи ми почали це робити, і діти, і я знаходимо це надзвичайно корисним", — написала вона.

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