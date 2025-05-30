Хотел помочь ВСУ, а стал мишенью: добрый поступок украинца обернулся унижением (видео)

Парень из Украины вышел на улицу с табличкой "Делай со мной что хочешь", чтобы привлечь внимание к сбору на ВСУ. Но вместо поддержки он столкнулся с человеческой жестокостью.

Related video

Украинский тиктокер @dynamic.zhenya провел провокационный социальный эксперимент в центре Киева. На видео, которое уже набрало 3 миллиона просмотров, парень стоит посреди Крещатика с табличкой "Делай со мной что хочешь".

Сначала прохожие реагировали тепло: его обнимали, кормили, дарили вещи и даже пытались поддержать морально. Однако впоследствии ситуация вышла из-под контроля. Увидев, что парень не оказывает сопротивления, некоторые прохожие начали пересекать невидимую грань позволенного. Парня обливали напитками, били яйцами на голове, засыпали мукой и рисовали непристойности маркерами прямо на теле.

Несмотря на это, блогер не прекратил эксперимент.

Стоит отметить, что эксперимент имел благотворительную цель — собрать средства на поддержку ВСУ и разыграть автомобиль среди донатеров.

Реакция в сети:

В комментариях мнения разделились. Кто-то осуждает жестокость и безответственность некоторых участников, а кто-то считает это показательным срезом общества:

"Вот вам и реальное лицо некоторых людей. Когда разрешено все — исчезает человечность";

"В начале видео подумал, что мы действительно лучше России, а потом в конце расстроился";

"Большое уважение за выдержку. Но больно смотреть, как легко мы забываем об уважении";

"Это не просто эксперимент. Это зеркало нашей морали";

"Собрать на ВСУ — крутая цель. Но эти сцены возмущают";

"Реально авто разыгрывается? Где задонатить?";

"Делают они — стыдно мне".

Эксперимент парня вызвал волну обсуждений, как в социальных сетях, так и вне их.

Ранее Фокус сообщал, что художница позволила зрителям делать с собой все, что угодно. Марина Абрамович стала знаменитостью после того, как шокировала мир шестичасовым экспериментом над собой, предоставив полную власть над своим телом случайным зрителям.

Также стало известно, что уличное интервью с двумя девушками, которые отдыхали в клубе, напугало людей. Вирусное видео с уличным интервью, набравшее миллионы просмотров, оказалось не настоящей записью, а продуктом искусственного интеллекта. Пользователи шокированы тем, насколько реалистично выглядит сгенерированная сцена.