Хотів допомогти ЗСУ, а став мішенню: добрий вчинок українця обернувся приниженням (відео)

Хлопець із України вийшов на вулицю з табличкою «Роби зі мною що хочеш», щоб привернути увагу до збору на ЗСУ. Але замість підтримки він зіткнувся з людською жорстокістю.

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Український тіктокер @dynamic.zhenya провів провокаційний соціальний експеримент у центрі Києва. На відео, яке вже набрало 3 мільйони переглядів, хлопець стоїть посеред Хрещатику з табличкою "Роби зі мною що хочеш".

Спочатку перехожі реагували тепло: його обіймали, годували, дарували речі та навіть намагались підтримати морально. Проте згодом ситуація вийшла з-під контролю. Побачивши, що хлопець не чинить опору, деякі перехожі почали перетинати невидиму межу дозволеного. Хлопця обливали напоями, били яйцями на голові, засипали борошном і малювали непристойності маркерами просто на тілі.

Попри це, блогер не припинив експеримент.

Варто зазначити, що експеримент мав благодійну мету — зібрати кошти на підтримку ЗСУ та розіграти автомобіль серед донатерів.

Реакція в мережі:

У коментарях думки розділилися. Хтось засуджує жорстокість і безвідповідальність деяких учасників, а хтось вважає це показовим зрізом суспільства:

"От вам і реальне обличчя деяких людей. Коли дозволено все — зникає людяність";

"На поччатку відео подумав, що ми дійсно краще від Росії, а потім в кінці засмутився";

"Велика повага за витримку. Але боляче дивитись, як легко ми забуваємо про повагу";

"Це не просто експеримент. Це дзеркало нашої моралі";

"Зібрати на ЗСУ — крута мета. Але ці сцени обурюють";

"Реально авто розігрується? Де задонатити?";

"Роблять вони-соромно мені".

Експеримент хлопця викликав хвилю обговорень, як у соціальних мережах, так і поза ними.

Раніше Фокус повідомляв, що художниця дозволила глядачам робити з собою все, що завгодно. Марина Абрамович стала знаменитістю після того, як шокувала світ шестигодинним експериментом над собою, надавши повну владу над своїм тілом випадковим глядачам.

Також стало відомо, що вуличне інтерв'ю з двома дівчатами, які відпочивали в клубі, налякало людей. Вірусне відео з вуличним інтерв'ю, що набрало мільйони переглядів, виявилося не справжнім записом, а продуктом штучного інтелекту. Користувачі шоковані тим, наскільки реалістично виглядає згенерована сцена.