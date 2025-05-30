Женщина осталась одна перед свадьбой, но отправилась в медовый месяц с "другим мужчиной"

Американка Тоби Элдер осталась одна за 36 часов до свадьбы, но не отменила медовый месяц. Вместо жениха на помощь пришел ее отец. Он преодолел 2500 миль (чуть больше 4 тысяч км), чтобы быть рядом с дочерью на Гавайях.

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Об этом пишет People.

Тоби Элдер мечтала выйти замуж 9 мая и отправиться в медовый месяц на Гавайи (США). Свадьба должна была пройти в Денвере, но после неожиданной премии на работе она решила отпраздновать начало семейной жизни на тропическом острове. Однако за 36 часов до вылета жених разорвал отношения, оставив девушку с разбитым сердцем.

Несмотря на боль и обиду, Тоби решилась отправиться в путешествие одна.

"Я думала, что все потеряю, но люди оказались невероятно добрыми", — рассказала она изданию.

Во время полета девушка не могла сдержать слез, а члены экипажа пытались ее утешить. Однако все изменилось, когда она получила сообщение от отца. 68-летний Роберт пообещал, что приедет и не оставит ее одну. Несмотря на проблемы со здоровьем, он прилетел за 2500 миль (чуть больше 4 тысяч км), чтобы быть рядом с дочерью в день, который должен был стать ее свадьбой.

Встречу в аэропорту Тоби сняла на видео и выложила в TikTok. Подпись гласила: "Когда твое сердце разбито, но отец прилетает, чтобы быть рядом". Ролик быстро стал вирусным, его посмотрели более 5,6 миллиона раз, оставив тысячи комментариев.

"Ты увернулась от пули и победила в жизни", "Такие отцы — золото", "Лучший медовый месяц, о котором вы могли мечтать", — писали они.

Тоби призналась, что особенно растрогали ее отклики женщин, которые потеряли своих отцов или никогда их не знали.

"Я не осознавала, насколько мне повезло", — отметила она.

Во время поездки они вместе посетили Перл-Харбор, место, которое ее отец мечтал увидеть десятилетиями. Этот момент, по словам Тоби, стал исцелением.

"Он приехал поддержать меня, а я подарила ему исполнение мечты. Это было бесценно", — добавила американка.

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