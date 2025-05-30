Жінка залишилася одна перед весіллям, але вирушила в медовий місяць з "іншим чоловіком"

Американка Тобі Елдер залишилася сама за 36 годин до весілля, але не скасувала медовий місяць. Замість нареченого на допомогу прийшов її батько. Він подолав 2500 миль (трохи більше ніж 4 тисячі км), щоб бути поруч із донькою на Гаваях.

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Про це пише People.

Тобі Елдер мріяла вийти заміж 9 травня і вирушити в медовий місяць на Гаваї (США). Весілля мало відбутися в Денвері, але після несподіваної премії на роботі вона вирішила відсвяткувати початок сімейного життя на тропічному острові. Однак за 36 годин до вильоту наречений розірвав стосунки, залишивши дівчину з розбитим серцем.

Незважаючи на біль і образу, Тобі наважилася вирушити в подорож сама.

"Я думала, що все втрачу, але люди виявилися неймовірно добрими", — розповіла вона виданню.

Під час польоту дівчина не могла стримати сліз, а члени екіпажу намагалися її втішити. Однак усе змінилося, коли вона отримала повідомлення від батька. 68-річний Роберт пообіцяв, що приїде і не залишить її саму. Попри проблеми зі здоров'ям, він прилетів за 2500 миль (трохи більше ніж 4 тисячі км), щоб бути поруч із донькою в день, який мав стати її весіллям.

Зустріч в аеропорту Тобі зняла на відео і виклала в TikTok. Підпис свідчив: "Коли твоє серце розбите, але батько прилітає, щоб бути поруч". Ролик швидко став вірусним, його подивилися понад 5,6 мільйона разів, залишивши тисячі коментарів.

"Ти ухилилася від кулі і перемогла в житті", "Такі батьки — золото", "Найкращий медовий місяць, про який ви могли мріяти", — писали вони.

Тобі зізналася, що особливо зворушили її відгуки жінок, які втратили своїх батьків або ніколи їх не знали.

"Я не усвідомлювала, наскільки мені пощастило", — зазначила вона.

Під час поїздки вони разом відвідали Перл-Гарбор, місце, яке її батько мріяв побачити десятиліттями. Цей момент, за словами Тобі, став зціленням.

"Він приїхав підтримати мене, а я подарувала йому здійснення мрії. Це було безцінно", — додала американка.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя заморозило весільний торт на цілий рік. Пара з Сан-Франциско (США) вирішила відсвяткувати першу річницю весілля класичним способом. Однак замість солодких ласощів, подружжя відчуло присмак бензину.

Також стало відомо, що наречений зник одразу після клятви. Шість років стосунків закінчилися раптовим розставанням коханих. Наречений Кайлі втік з прийому, а через деякий час опинився в обіймах її родича.