Вернулся через год: НЛО размером с автомобиль вновь заметили парящим над аэропортом

Очередное возможное появление НЛО зафиксировано в Великобритании. Таинственный сферический объект появился у взлетной полосы аэропорта Манчестера. По словам свидетеля, он двигался по прямой и не реагировал на сильный ветер.

Related video

Об этом пишет What's The Jam.

Аэропорт Манчестера (Великобритания) снова оказался в центре внимания уфологов и любителей загадочных явлений. Спустя год после первого наблюдения, загадочный сферический объект вновь появился в небе над взлетно-посадочной полосой.

На этот раз очевидцем стал Джордан Эванс, который заснял на видео металлический шар, по его словам, размером с небольшой автомобиль. Объект завис в воздухе и двигался ровно и стабильно, игнорируя порывы ветра.

"Я был в пабе рядом с аэропортом, и заметил это краем глаза. Он двигался с постоянной скоростью и явно не взлетал и не садился. Это выглядело подозрительно похоже на тот самый шар, который видел пилот на взлетно-посадочной полосе год назад", — поделился Джордан.

Очевидцем стал Джордан Эванс, который заснял на видео металлический шар, по его словам, размером с небольшой автомобиль Фото: Jam Press

Издание отмечает, что в марте прошлого года подобный объект наблюдал второй пилот самолета, готовившегося к взлету. Он тоже описывал металлическую сферу, зависшую в небе неподалеку от самолета.

Известный уфолог и режиссер Марк Кристофер Ли подтвердил, что в обоих случаях речь может идти о настоящем НЛО. Он сравнил эти наблюдения с появлением загадочного шара в Австралии в 1957 году, когда также был зафиксирован объект неизвестной природы без видимых двигателей и способности левитировать.

Пока официальных комментариев от представителей аэропорта или авиационных властей не поступало. Однако повторяющееся появление объекта в одной и той же зоне вызывает все больше вопросов.

Ранее Фокус сообщал, что похожий на планету НЛО завис над статуей Христа. Неопознанный объект, внешне схожий на Сатурн, четко выделялся на фоне ясного неба. Необычное зрелище быстро привлекло внимание пользователей соцсетей, вызвав бурное обсуждение.

Также стало известно, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.