Повернувся за рік: НЛО розміром з автомобіль знову помітили в польоті над аеропортом

Чергову можливу появу НЛО зафіксовано у Великій Британії. Таємничий сферичний об'єкт з'явився біля злітної смуги аеропорту Манчестера. За словами свідка, він рухався по прямій і не реагував на сильний вітер.

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Про це пише What's The Jam.

Аеропорт Манчестера (Велика Британія) знову опинився в центрі уваги уфологів і любителів загадкових явищ. Через рік після першого спостереження, загадковий сферичний об'єкт знову з'явився в небі над злітно-посадковою смугою.

Цього разу очевидцем став Джордан Еванс, який зняв на відео металеву кулю, за його словами, розміром з невеликий автомобіль. Об'єкт завис у повітрі й рухався рівно і стабільно, ігноруючи пориви вітру.

"Я був у пабі поруч з аеропортом, і помітив це краєм ока. Вона рухалася з постійною швидкістю і явно не злітала і не сідала. Це виглядало підозріло схоже на ту саму кулю, яку бачив пілот на злітно-посадковій смузі рік тому", — поділився Джордан.

Очевидцем став Джордан Еванс, який зняв на відео металеву кулю, за його словами, розміром з невеликий автомобіль Фото: Jam Press

Видання зазначає, що в березні минулого року подібний об'єкт спостерігав другий пілот літака, який готувався до зльоту. Він теж описував металеву сферу, що зависла в небі неподалік від літака.

Відомий уфолог і режисер Марк Крістофер Лі підтвердив, що в обох випадках може йтися про справжній НЛО. Він порівняв ці спостереження з появою загадкової кулі в Австралії 1957 року, коли також було зафіксовано об'єкт невідомої природи без видимих двигунів і здатності левітувати.

Поки що офіційних коментарів від представників аеропорту або авіаційної влади не надходило. Однак повторювана поява об'єкта в одній і тій самій зоні викликає дедалі більше запитань.

Раніше Фокус повідомляв, що схожий на планету НЛО завис над статуєю Христа. Непізнаний об'єкт, зовні схожий на Сатурн, чітко виділявся на тлі ясного неба. Незвичайне видовище швидко привернуло увагу користувачів соцмереж, викликавши бурхливе обговорення.

Також стало відомо, що мільярдера звинуватили у спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.