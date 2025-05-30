Семья обнаружила, что их дом исчез: кто и зачем его снес (видео)

Семья Александеров требует справедливости после того, как их дом, официально зарегистрированный на покойную бабушку, был снесен без их ведома. Теперь они готовят судебный иск против строительной компании.

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Об этом пишет KVUE.

Семья Александеров из Центрального Техаса (США) требует ответов после шокирующего открытия: старинный семейный дом в Восточном Остине оказался снесенным без их ведома. Дом, в котором прошли их детство и юность, был уничтожен, а на его месте вырос современный дуплекс.

В марте 2024 года Роберт Александр приехал по адресу Кимбл Лейн, 118, чтобы навестить дом своего детства и обнаружил лишь груду обломков.

"Это было шоком. Я не знал, что произошло", — поделился он с местным телеканалом.

Дом с историей и памятью

Дом принадлежал бабушке семьи, Джулии Александр, которая умерла в 1979 году. Здесь выросли несколько поколений Александеров, и в доме до недавнего времени жил брат Роберта — Чарльз.

По словам членов семьи, в здании хранились семейные реликвии, мебель и ценные воспоминания.

По словам членов семьи, в здании хранились семейные реликвии, мебель и ценные воспоминания Фото: Money Wise

Все это было уничтожено бульдозером, когда Чарльз покинул дом после получения писем с угрозами выселения и сообщений о якобы накопившихся налогах.

Незаконный снос и новый дуплекс

Семья с удивлением узнала, что на месте их дома теперь стоит новый дуплекс. Один из арендаторов признался, что не знал ничего о прошлом здания. При этом публичные реестры до сих пор показывают, что участок по адресу Кимбл Лейн, 118 принадлежит Джулии Александер и ее сыну.

Компания Precise Custom Homes, зарегистрированная под именем Дэнни Оливареса, утверждает, что снесенный дом был "конфискован" еще в 1970-х. Однако в округе Трэвис нет записей о каких-либо принудительных изъятиях или аукционах.

Семья Александеров намерена судиться с Precise Custom Homes за незаконный снос и захват имущества Фото: AOL

Более того, юристы, нанятые KVUE и семьей, установили, что застройщик приобрел соседний участок, но, по всей видимости, самовольно зашел за границы своей собственности.

Семья Александеров намерена судиться с Precise Custom Homes за незаконный снос и захват имущества.

"Это нас злит. Мы не отступим", — заявила Келли Александер.

Юрист Джулия Нулл, специализирующаяся на недвижимости, подтвердила: речь идет о возможном превышении прав застройщика и незаконном использовании чужой земли.

"Они знали, что участок принадлежит Джулии Александер. И все равно снесли дом", — подчеркнула она.

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