Сім'я виявила, що їхній будинок зник: хто і навіщо його зніс (відео)

Сім'я Александерів вимагає справедливості після того, як їхній будинок, офіційно зареєстрований на покійну бабусю, було знесено без їхнього відома. Тепер вони готують судовий позов проти будівельної компанії.

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Про це пише KVUE.

Сім'я Александерів із Центрального Техасу (США) вимагає відповідей після шокуючого відкриття: старовинний сімейний будинок у Східному Остіні виявився знесеним без їхнього відома. Будинок, у якому пройшли їхнє дитинство і юність, було знищено, а на його місці виріс сучасний дуплекс.

У березні 2024 року Роберт Александер приїхав за адресою Кімбл Лейн, 118, щоб відвідати будинок свого дитинства і виявив лише купу уламків.

"Це було шоком. Я не знав, що сталося", — поділився він із місцевим телеканалом.

Будинок з історією та пам'яттю

Будинок належав бабусі сім'ї, Джулії Александр, яка померла 1979 року. Тут виросли кілька поколінь Александерів, і в будинку донедавна жив брат Роберта — Чарльз.

За словами членів сім'ї, у будівлі зберігалися сімейні реліквії, меблі та цінні спогади.

За словами членів сім'ї, у будівлі зберігалися сімейні реліквії, меблі та цінні спогади Фото: Money Wise

Усе це було знищено бульдозером, коли Чарльз покинув дім після отримання листів із погрозами виселення і повідомлень про нібито накопичені податки.

Незаконне знесення і новий дуплекс

Сім'я з подивом дізналася, що на місці їхнього будинку тепер стоїть новий дуплекс. Один з орендарів зізнався, що не знав нічого про минуле будівлі. При цьому публічні реєстри досі показують, що ділянка за адресою Кімбл Лейн, 118 належить Джулії Александер та її синові.

Компанія Precise Custom Homes, зареєстрована під ім'ям Денні Олівареса, стверджує, що знесений будинок був "конфіскований" ще в 1970-х. Однак в окрузі Тревіс немає записів про будь-які примусові вилучення або аукціони.

Сім'я Александерів має намір судитися з Precise Custom Homes за незаконне знесення і захоплення майна Фото: AOL

Ба більше, юристи, найняті KVUE і сім'єю, встановили, що забудовник придбав сусідню ділянку, але, судячи з усього, самовільно зайшов за межі своєї власності.

Сім'я Александерів має намір судитися з Precise Custom Homes за незаконне знесення і захоплення майна.

"Це нас злить. Ми не відступимо", — заявила Келлі Александер.

Юристка Джулія Нулл, що спеціалізується на нерухомості, підтвердила: йдеться про можливе перевищення прав забудовника і незаконне використання чужої землі.

"Вони знали, що ділянка належить Джулії Александер. І все одно знесли будинок", — підкреслила вона.

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Також стало відомо, що студент Олівер Рассел зі США купив острів у Фінляндії за 31 тисячу доларів і тепер будує там будинок і сауну. Покупка для чоловіка стала можливістю виконати мрію дитинства.