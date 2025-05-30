Девушка просто хотела постричь пса, но результат удивил даже ее (видео)

Владелица пуделя поделилась роликом с преображением своего питомца, рассказав, как тяжело ухаживать за его шерстью.

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Об этом рассказала пользовательница под ником @ambacabrandaо в одном из своих роликов в TikTok.

Видео драматического преображения пуделя покорило соцсети, вызвав волну умиления и обсуждений. Эмбер Хейзелтон, опубликовала ролик, в котором показала, как ее щенок превращается из лохматого пушистика с запутавшейся шерстью в стильную "парижскую" собаку.

До стрижки у щенка была длинная кудрявая грива, полностью закрывающая глаза. После посещения грумера собака предстала в образе выставочного пуделя с безупречной классической стрижкой. В подписи к видео Хейзелтон пошутила: "Когда грумер делает из тебя настоящего парижского пуделя".

Однако не обошлось без критики. Некоторые зрители обратили внимание на запущенную шерсть пуделя до стрижки. Хейзелтон ответила жестко: "Любой, кто прокомментирует спутанную шерсть — будет удален. Это просто забавное видео. Мне понравилась стрижка, Моника — активная собака и за ее шерстью раньше было сложно ухаживать".

Как отмечает Американский клуб собаководства, в возрасте от 4 до 6 месяцев у щенков пуделя начинается смена шерсти, что делает уход особенно трудным — она легко путается и сваливается в колтуны. Эксперты советуют расчесывать таких собак не реже одного раза в неделю и регулярно посещать грумера.

В комментариях многие поддержали Хейзелтон и отметили отличную работу специалиста.

"Это больше, чем стрижка — это новая личность", "Щенячья шерсть — кошмар, грумер отлично справился", "На самом деле, это даже не так уж и плохо, не могу врать, грумер хорошо поработал, спасая то, что мог. Пуделей тяжело содержать дома, а смена шерсти — это самое ужасное", — писали они.

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