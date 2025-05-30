Дівчина просто хотіла постригти пса, але результат здивував навіть її (відео)

Власниця пуделя поділилася роликом із перетворенням свого вихованця, розповівши, як важко доглядати за його шерстю.

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Про це розповіла користувачка під ніком @ambacabrandaо в одному зі своїх роликів у TikTok.

Відео драматичного перетворення пуделя підкорило соцмережі, викликавши хвилю розчулення й обговорень. Ембер Гейзелтон, опублікувала ролик, в якому показала, як її цуценя перетворюється з кошлатого пухнастика з заплутаною шерстю на стильну "паризьку" собаку.

До стрижки у цуценяти була довга кучерява грива, яка повністю закривала очі. Після відвідин грумера собака постала в образі виставкового пуделя з бездоганною класичною стрижкою. У підписі до відео Гейзелтон пожартувала: "Коли грумер робить з тебе справжнього паризького пуделя".

Однак не обійшлося без критики. Деякі глядачі звернули увагу на запущену шерсть пуделя до стрижки. Гейзелтон відповіла жорстко: "Будь-хто, хто прокоментує сплутану шерсть — буде видалений. Це просто кумедне відео. Мені сподобалася стрижка, Моніка — активна собака і за її шерстю раніше було складно доглядати".

Як зазначає Американський клуб собаківництва, у віці від 4 до 6 місяців у цуценят пуделя починається зміна шерсті, що робить догляд особливо важким — вона легко плутається і звалюється в ковтуни. Експерти радять розчісувати таких собак не рідше ніж один раз на тиждень і регулярно відвідувати грумера.

У коментарях багато хто підтримав Гейзелтон і відзначив відмінну роботу фахівця.

"Це більше, ніж стрижка — це нова особистість", "Щеняча шерсть — кошмар, грумер відмінно впорався", "Насправді, це навіть не так вже й погано, не можу брехати, грумер добре попрацював, рятуючи те, що міг. Пуделів важко утримувати вдома, а зміна шерсті — це найжахливіше", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що на відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході. Ролик, в якому собака бойкотує ночівлю в наметі, став вірусним. Пес на прізвисько Пабло просто вирішив обрати теплий салон авто і став героєм соцмереж.

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.