Дівчина просто хотіла постригти пса, але результат здивував навіть її (відео)
Власниця пуделя поділилася роликом із перетворенням свого вихованця, розповівши, як важко доглядати за його шерстю.
Про це розповіла користувачка під ніком @ambacabrandaо в одному зі своїх роликів у TikTok.
Відео драматичного перетворення пуделя підкорило соцмережі, викликавши хвилю розчулення й обговорень. Ембер Гейзелтон, опублікувала ролик, в якому показала, як її цуценя перетворюється з кошлатого пухнастика з заплутаною шерстю на стильну "паризьку" собаку.
До стрижки у цуценяти була довга кучерява грива, яка повністю закривала очі. Після відвідин грумера собака постала в образі виставкового пуделя з бездоганною класичною стрижкою. У підписі до відео Гейзелтон пожартувала: "Коли грумер робить з тебе справжнього паризького пуделя".
Однак не обійшлося без критики. Деякі глядачі звернули увагу на запущену шерсть пуделя до стрижки. Гейзелтон відповіла жорстко: "Будь-хто, хто прокоментує сплутану шерсть — буде видалений. Це просто кумедне відео. Мені сподобалася стрижка, Моніка — активна собака і за її шерстю раніше було складно доглядати".
Як зазначає Американський клуб собаківництва, у віці від 4 до 6 місяців у цуценят пуделя починається зміна шерсті, що робить догляд особливо важким — вона легко плутається і звалюється в ковтуни. Експерти радять розчісувати таких собак не рідше ніж один раз на тиждень і регулярно відвідувати грумера.
У коментарях багато хто підтримав Гейзелтон і відзначив відмінну роботу фахівця.
"Це більше, ніж стрижка — це нова особистість", "Щеняча шерсть — кошмар, грумер відмінно впорався", "Насправді, це навіть не так вже й погано, не можу брехати, грумер добре попрацював, рятуючи те, що міг. Пуделів важко утримувати вдома, а зміна шерсті — це найжахливіше", — писали вони.
Раніше Фокус повідомляв, що на відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході. Ролик, в якому собака бойкотує ночівлю в наметі, став вірусним. Пес на прізвисько Пабло просто вирішив обрати теплий салон авто і став героєм соцмереж.
Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.