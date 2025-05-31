Похож на безработного: программист из Китая обвинил в неудачном свидании новую футболку

Отвергнутый ухажер утверждает, что его новая футболка выглядела дешевой и обвисшей, из-за чего он напоминал безработного, что якобы и стало причиной неудачного "свидания вслепую".

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Об этом пишет South China Morning Post.

В середине мая мужчина по фамилии Ван, работающий программистом, рассказал, что ходил на свидание вслепую в футболке, которую купил онлайн за 59 юаней, то есть за 8 долларов США или примерно 330 гривен.

Он утверждал, что качество рубашки, напоминающей пижаму, произвело на женщину плохое впечатление и в конечном итоге привело к провалу свидания.

"Я работаю в офисе и пишу код, но в этой футболке я выглядел так, будто я безработный", — заявил программист и подал жалобу в местную Ассоциацию потребителей, созданную для защиты прав покупателей и контроля качества продукции и услуг.

Отмечается, что получив жалобу, власти анонимно купили несколько популярных моделей футболок на платформах электронной коммерции и отправили их в лабораторию для проведения исследований.

Результаты испытаний ткани показали, что многие производители одежды, позиционировавшие изготавливаемые футболки как "плотные", вводили покупателей в заблуждение.

В то же время неудачный опыт мужчины стал вирусным в социальных сетях и вызвал волну юмористических комментариев.

"Может быть неудача не из-за футболки, чувак, а из-за человека, который ее носит", — не исключают в сети.

Напомним, что американская модель Кэндис Клосс требовала от своих потенциальных ухажеров пройти IQ-тест. Ее показатель уровня интеллекта составлял 136 баллов, в то же время никто из претендентов на ее сердце не мог показать хотя бы похожий результат.

Также Фокус писал, что мужчина сбежал с первого свидания после простого, на первый взгляд, вопроса девушки.