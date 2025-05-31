Схожий на безробітного: програміст із Китаю звинуватив у невдалому побаченні нову футболку

Відкинутий залицяльник стверджує, що його нова футболка виглядала дешевою і обвислою, через що він нагадував безробітного, що нібито і стало причиною невдалого "побачення наосліп".

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Про це пише South China Morning Post.

У середині травня чоловік на прізвище Ван, який працює програмістом, розповів, що ходив на побачення наосліп у футболці, яку купив онлайн за 59 юанів, тобто за 8 доларів США або приблизно 330 гривень.

Він стверджував, що якість сорочки, що нагадує піжаму, справила на жінку погане враження і в кінцевому підсумку призвела до провалу побачення.

"Я працюю в офісі і пишу код, але в цій футболці я мав такий вигляд, ніби я безробітний", — заявив програміст і подав скаргу в місцеву Асоціацію споживачів, створену для захисту прав покупців і контролю якості продукції та послуг.

Зазначається, що, отримавши скаргу, влада анонімно купила кілька популярних моделей футболок на платформах електронної комерції та відправила їх у лабораторію для проведення досліджень.

Результати випробувань тканини показали, що багато виробників одягу, які позиціонували виготовлені футболки як "щільні", вводили покупців в оману.

Водночас невдалий досвід чоловіка став вірусним у соціальних мережах і викликав хвилю гумористичних коментарів.

"Може бути невдача не через футболку, чувак, а через людину, яка її носить", — не виключають у мережі.

Нагадаємо, що американська модель Кендіс Клосс вимагала від своїх потенційних залицяльників пройти IQ-тест. Її показник рівня інтелекту становив 136 балів, водночас ніхто з претендентів на її серце не міг показати хоча б схожий результат.

Також Фокус писав, що чоловік втік з першого побачення після простого, на перший погляд, запитання дівчини.