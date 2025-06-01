В Британии пенсионеру выплатили 20 000 фунтов компенсации после ошибочного ареста за сообщение в соцсетях

71-летний специальный констебль в отставке Джулиан Фоулкс получил 20 000 фунтов стерлингов компенсации после того, как его ошибочно арестовала полиция за сообщение в соцсетях. Его пост касался новости об антисемитской толпе, которая штурмовала аэропорт в российском Дагестане в поисках еврейских пассажиров.

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За что арестовали пенсионера в Британии

Инцидент, из-за которого британская полиция задержала специального констебля на пенсии, случился еще в 2023 году. Тогда Фоулкс в сети X сделал ответ на угрозы активиста подать в суд на министра внутренних дел Суэллу Брейверман за то, что она назвала пропалестинские марши, которые состоялись в Лондоне, "маршами ненависти".

В посте, который обнародовал Фоулкс, говорилось:

"В шаге от штурма Хитроу в поисках прибывших евреев...".

Сообщение касалось новости из России: там в 2023 году антисемитская толпа из нескольких сотен человек ворвалась в аэропорт Дагестана в поисках евреев на борту самолета, который приземлялся в Израиле.

Скриншот с поста Джулиана Фоулкса

Уже через несколько дней после этого в дом пенсионера ворвались шестеро полицейских, вооруженных дубинками и перцовым спреем. Они схватили мужчину, сняли с него отпечатки пальцев, сфотографировали и взяли мазок ДНК.

После этого Фоулса заперли в полицейской камере на 8 часов и допросили по подозрению в злонамеренном общении. Сначала напуганный мужчина принял обвинения, однако впоследствии выразил протест.

В мае 2025 года местная полиция признала, что задержание пенсионера было ошибочным. Главный констебль полиции Тим Смит лично позвонил Фоулксу, чтобы выразить извинения за действия полицейских перед ним, а впоследствии ему прислали письмо с извинениями "за страдания, вызванные действиями офицеров".

Кроме извинений, полиция согласилась на досудебное урегулирование после того, как пенсионер подал иск, который поддержал Союз свободы слова, в отношении правоохранителей за незаконный арест. Пострадавшему из-за неоправданных действий британских полицейских заплатили компенсацию в размере 20 тысяч фунтов стерлингов.

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