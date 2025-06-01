У Британії пенсіонеру виплатили 20 000 фунтів компенсації після помилкового арешту за допис у соцмережах

71-річний спеціальний констебль у відставці Джуліан Фоулкс отримав 20 000 фунтів стерлінгів компенсації після того, як його помилково арештувала поліція за допис у соцмережах. Його пост стосувався новини про антисемітський натовп, який штурмував аеропорт у російському Дагестані у пошуках єврейських пасажирів.

Related video

Про компенсацію помилково затриманому пенсіонеру у Великій Британії розповіло видання The Telegraph.

За що арештували пенсіонера у Британії

Інцидент, через який британська поліція затримала спеціального констебля на пенсії, трапився ще у 2023 році. Тоді Фоулкс у мережі X зробив відповідь на погрози активіста подати до суду на міністра внутрішніх справ Суеллу Брейверман за те, що вона назвала пропалестинські марші, які відбулися у Лондоні, "маршами ненависті".

У пості, який оприлюднив Фоулкс, йшлося:

"За крок від штурму Хітроу в пошуках прибулих євреїв…".

Допис стосувався новини з Росії: там у 2023 антисемітський натовп із кількох сотень людей увірвався до аеропорту Дагестану у пошуках євреїв на борті літака, який приземлявся в Ізраїлі.

Скріншот | пост Джуліана Фоулкса

Вже через кілька днів після цього в дім пенсіонера увірвалися шестеро поліцейських, озброєних кийками та перцевим спреєм. Вони схопили чоловіка, зняли з нього відбитки пальців, сфотографували та взяли мазок ДНК.

Після цього Фоулса замкнули у поліцейській камері на 8 годин і допитали за підозрою у зловмисному спілкуванні. Спершу наляканий чоловік прийняв звинувачення, однак згодом висловив протест.

У травні 2025 року місцева поліція визнала, що затримання пенсіонера було помилковим. Головний констебль поліції Тім Сміт особисто зателефонував до Фоулкса, аби висловити вибачення за дії поліцейських перед ним, а згодом йому надіслали лист із вибаченнями "за страждання, спричинені діями офіцерів".

Окрім вибачень, поліція погодилася на досудове врегулювання після того, як пенсіонер подав позов, що підтримав Союз свободи слова, щодо правоохоронців за незаконний арешт. Постраждалому через невиправдані дії британських поліцейських заплатили компенсацію у розмірі 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, 31 травня видання Mirror розповіло, як чоловік провчив сусіда через нічні скавуління його собаки перед домом.

Також 31 травня у NDTV повідомили про масову перепалку батьків на випускному у дітей у США, яка переросла у бійку.