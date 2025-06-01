Незнакомцы вторглись в пустой дом и защищают его от таких же, как они (фото)

В испанской провинции Бургос приезжие захватили пустующий дом в небольшой деревне и установили в нем сигнализацию, чтобы защитить свою незаконную "собственность" от других нарушителей.

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Об этом пишет Oddity Central.

Жители небольшой деревни в испанской провинции Бургос оказались в состоянии тревоги после того, как группа сквоттеров захватила пустующий дом и установила в нем систему сигнализации — чтобы не допустить туда других незваных гостей.

Инцидент произошел в районе Сан-Мигель-де-Педросо, входящем в состав деревни Бельдорадо. По словам местных жителей, сквоттеры поселились в доме, который пустовал около двадцати лет, выбросили из него старую мебель, принесли свои вещи и повесили табличку о наличии охранной системы.

"По меньшей мере любопытно, что они проникли в дом, который им не принадлежит, а теперь охраняют его от других", — прокомментировал один из местных жителей изданию Burgos Conecta.

Сквоттеры установили систему охораны Фото: Burgos Conecta

Ситуация вызвала волну беспокойства среди сельчан. Люди опасаются, что их собственные дома могут стать следующими целями для захвата. По сообщениям местных СМИ, сквоттеры даже пытались зарегистрироваться в органах власти, но пока безуспешно. Тем временем владелец дома подал уже три жалобы в Guardia Civil, однако полицейские меры пока не привели к выселению захватчиков.

Дополнительное беспокойство вызывает тот факт, что сквоттеры заняли и прилегающее поле, где разместили своих собак. По словам очевидцев, все произошло стремительно и без особого сопротивления, а потому теперь местные подозрительно относятся к приезжим, особенно к тем, кто появляется в деревне на выходных.

Этот случай стал символом растущей обеспокоенности испанцев по поводу правовых пробелов в борьбе с незаконным захватом недвижимости, особенно в сельской местности, где отсутствует постоянное наблюдение за домами, остающимися без присмотра.

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