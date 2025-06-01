Незнакомцы вторглись в пустой дом и защищают его от таких же, как они (фото)
В испанской провинции Бургос приезжие захватили пустующий дом в небольшой деревне и установили в нем сигнализацию, чтобы защитить свою незаконную "собственность" от других нарушителей.
Об этом пишет Oddity Central.
Жители небольшой деревни в испанской провинции Бургос оказались в состоянии тревоги после того, как группа сквоттеров захватила пустующий дом и установила в нем систему сигнализации — чтобы не допустить туда других незваных гостей.
Инцидент произошел в районе Сан-Мигель-де-Педросо, входящем в состав деревни Бельдорадо. По словам местных жителей, сквоттеры поселились в доме, который пустовал около двадцати лет, выбросили из него старую мебель, принесли свои вещи и повесили табличку о наличии охранной системы.
"По меньшей мере любопытно, что они проникли в дом, который им не принадлежит, а теперь охраняют его от других", — прокомментировал один из местных жителей изданию Burgos Conecta.
Ситуация вызвала волну беспокойства среди сельчан. Люди опасаются, что их собственные дома могут стать следующими целями для захвата. По сообщениям местных СМИ, сквоттеры даже пытались зарегистрироваться в органах власти, но пока безуспешно. Тем временем владелец дома подал уже три жалобы в Guardia Civil, однако полицейские меры пока не привели к выселению захватчиков.
Дополнительное беспокойство вызывает тот факт, что сквоттеры заняли и прилегающее поле, где разместили своих собак. По словам очевидцев, все произошло стремительно и без особого сопротивления, а потому теперь местные подозрительно относятся к приезжим, особенно к тем, кто появляется в деревне на выходных.
Этот случай стал символом растущей обеспокоенности испанцев по поводу правовых пробелов в борьбе с незаконным захватом недвижимости, особенно в сельской местности, где отсутствует постоянное наблюдение за домами, остающимися без присмотра.
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