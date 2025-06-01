Незнайомці вторглися в порожній будинок і захищають його від таких самих, як вони (фото)

В іспанській провінції Бургос приїжджі захопили порожній будинок у невеликому селі та встановили в ньому сигналізацію, щоб захистити свою незаконну "власність" від інших порушників.

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Про це пише Oddity Central.

Жителі невеликого села в іспанській провінції Бургос опинилися в стані тривоги після того, як група сквотерів захопила порожній будинок і встановила в ньому систему сигналізації — щоб не допустити туди інших непроханих гостей.

Інцидент стався в районі Сан-Мігель-де-Педросо, що входить до складу села Бельдорадо. За словами місцевих жителів, сквотери оселилися в будинку, який стояв порожній близько двадцяти років, викинули з нього старі меблі, принесли свої речі й повісили табличку про наявність охоронної системи.

"Щонайменше цікаво, що вони проникли в будинок, який їм не належить, а тепер охороняють його від інших", — прокоментував один із місцевих жителів виданню Burgos Conecta.

Сквотери встановили систему охорони Фото: Burgos Conecta

Ситуація викликала хвилю занепокоєння серед селян. Люди побоюються, що їхні власні будинки можуть стати наступними цілями для захоплення. За повідомленнями місцевих ЗМІ, сквотери навіть намагалися зареєструватися в органах влади, але поки безуспішно. Тим часом власник будинку подав уже три скарги до Guardia Civil, однак поліцейські заходи поки що не призвели до виселення загарбників.

Додаткове занепокоєння викликає той факт, що сквотери зайняли й прилегле поле, де розмістили своїх собак. За словами очевидців, усе відбулося стрімко і без особливого опору, а тому тепер місцеві підозріло ставляться до приїжджих, особливо до тих, хто з'являється в селі на вихідних.

Цей випадок став символом зростаючої стурбованості іспанців щодо правових прогалин у боротьбі з незаконним захопленням нерухомості, особливо в сільській місцевості, де немає постійного спостереження за будинками, що залишаються без нагляду.

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