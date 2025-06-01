Известного блогера обокрали во время путешествия: год спустя он "случайно" обнаружил преступника (фото)

Британский блогер и экс-военный Майлз Раутледж, известный также как Lord Miles, потерял свои беспроводные наушники во время путешествия в ОАЭ. Но год спустя он "случайно" вышел на след преступника и обнаружил, где именно находится похищенное ранее имущество

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Об этом курьезном случае сообщает NDTV.

На своей странице в X блогер написал, что с ним произошла очень показательная история: он поехал отдыхать в Дубай в ОАЭ, где у него похитили его беспроводные наушники AirPods. В течение года Майлз не знал о судьбе своего аксессуара, пока случайно он не включил программу поиска.

"Мои AirPods Pro уже больше года находятся в Пакистане. Догадайтесь, кто на следующей неделе поедет туда и вернет себе свою собственность!" — написал мужчина.

Программа поиска показала блогеру, где его похищенные наушники (фото: X/real_lord_miles)

В следующем посте он рассказал детали того, что произошло с ним. По его словам, его обокрали в отеле в ОАЭ, и он пытался благодаря поиску найти потерянный аксессуар, однако никаких сигналов ко времени публикации он не получал.

Журналисты подозревают, что блогер включил поиск именно тогда, когда предполагаемый вор включил наушники, и приложение показало местоположение украденного ранее имущества британца.

"Я собираюсь вызвать копов и перевернуть дороги вверх дном всю территорию, вернуть свои AirPods и снять все это на видео. Я не люблю воришек!" — указал в своей заметке господин Раутледж.

Ранее стало известно, что топ-блогерша, которая учила женщин распознавать измену, сама была изменена своим бойфрендом. Она сообщила, что рассталась со своим женихом, от которого она ждет ребенка, и обвинила его в неверности.

Впоследствии сообщалось о реакции блогера на отъезд из родительского дома. Ее признание и рассказ о пережитом нашли отклик у пользователей интернета, а ее история стала вирусной.