Гуру, учившая 20 миллионов женщин распознавать измену, пропустила неверность собственного жениха

Модель и блогер из Бельгии Лизе Джабраилова стала популярна, благодаря своему блогу, где она давала советы по отношениям и рассказывала, как распознать измену. Но в итоге не увидела знаков в собственном муже.

Related video

Об этом пишет Daily Mail.

Волшебница Лиз прославилась своими советами по отношениям

Лизе Джабраилова, известная, как Волшебница Лиз, 26-летняя звезда социальных сетей, которая прославилась благодаря своим советам женщинам по отношениям, призналась, что пропустила измену собственного мужа.

Лизе из Антверпена призывала в роликах женщин "быть более сильными", не встречаться с "нищими парнями" и никогда не соглашаться на посредственного партнера. Всего за три года она создала объединенную империю в социальных сетях из 20 миллионов подписчиков, большинство из которых — молодые девушки "поколения Зет".

Лизе Джабраилова прославилась своими советами по отношениям

Но есть одна область, в которой самопровозглашенная "тренер по проявлениям" особенно преуспела: Лизе рассказывала девушкам, как избежать измены.

В видео на TikTok , опубликованном в этом году, она говорит подписчикам: "Я всегда ожидала, что мой партнер будет оплачивать все мои счета и делать все для меня в финансовом плане, потому что в противном случае он будет изменять. Если он знает, что вы всегда будете работать на него, он не будет вас уважать. Мне нужно, чтобы женщины понимали, что мужчины говорят, что им нужна "хорошая женщина", но хорошие женщины никогда не получают вознаграждения".

В другом видео, просмотренном более трех миллионов раз, она настаивает: "Я бы не согласилась на того, кто мне изменяет. Вы понимаете, что такое измена? Это форма насилия".

Но на этой неделе Волшебница Лиз сообщила, что рассталась со своим женихом, американским блогером Лэндоном Никерсоном, от которого она ждет ребенка, и обвинила его в неверности.

Лизе рассказала, что ей написала неизвестная девушка, которая утверждала, что Лэндон связался с ней в социальной сети Snapchat и пригласил на свидание, раскритиковав отношения со своей знаменитой девушкой.

Лиз, которая живет попеременно в своей квартире в Дубае и квартире Лэндона в Техасе, написала: "Мои кошки с ним в Далласе, все мои вещи в нашей квартире, и, о, я на четвертом месяце беременности. Он говорит, что ему невероятно жаль, но, честно говоря, у меня такое чувство, будто я его вообще не знала. Я чувствую себя глупо".

И призвала своих подписчиц "прислушиваться к своей интуиции".

В итоге блогеры устроили из своих семейных проблем шоу, опубликовав видео в котором они говорили о своих чувствах и отношениях.

Волшебница Лиз в итоге устроила шоу с женихом-изменщиком

Подписчицы Волшебницы Лиз остались в недоумении, когда поняли, что она не следует собственному совету и не бросает Лэндона.

Лэндон и Волшебница Лиз встретились четыре года назад в Греции, через 36 часов уже признались друг другу в любви, а обручились в прошлом году и Лэндон вручил Лизе бриллиантовое кольцо за 100 тысяч долларов, которое она теперь пожертвовала благотворительной организации, поддерживающей матерей-одиночек.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю женщины, которая узнала, что жених два года скрывал ребенка, рассчитывая на ее выигрыш в лотерею.

А супруги из США были ошеломлены, узнав, что священник, который их поженил, теперь Папа Римский. Роберт Прево, ранее известный как "отец Боб", ныне Папа Лев XIV, специально прилетел из Перу, чтобы провести их церемонию.