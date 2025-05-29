Женщина узнала, что жених 2 года скрывал ребенка и рассчитывал на ее выигрыш в лотерею

Женщина отменила свадьбу после того, как жених потребовал долю ее выигрыша в лотерею и признался, что скрывал ребенка от предыдущих отношений.

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35-летняя женщина под ником u/Amazing_Box_3511 поделилась своей историей на популярном форуме Reddit.

Она рассказала, что три года назад, еще до встречи с женихом, выиграла в лотерею и решила положить большую часть средств (75%) на сберегательный счет для своего сына. Все это время она продолжала работать и строить скромную, но стабильную жизнь.

Ее избранник, с которым она была два года, изначально уверял, что финансово обеспечен. Но когда речь зашла о брачном договоре с полным раскрытием финансов, ситуация резко изменилась. Жених разозлился, узнав о сумме на счету сына, и на два дня исчез. После этого женщина0 вернула ему кольцо.

Однако история на этом не закончилась. Вернувшись, мужчина признался, что у него есть пятилетняя дочь, о которой он молчал все время их отношений. Более того, он посчитал справедливым получить часть ее выигрыша, ведь "она получила эти деньги не своим трудом, а благодаря удаче".

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Женщина отказалась от отношений, но вскоре начала получать оскорбительные сообщения с разных номеров и аккаунтов. По словам бывшего жениха, она "разрушает будущее его дочери".

Пользователи форума поддержали женщину, которая решила двигаться дальше одна:

"Ты правильно сделала, что разорвала отношения. Иначе этот чувак испортил бы тебе жизнь";

"Скрытая дочь? Требование денег на нее? Это жизнь, а не сериал";

"Если бы не брачный договор, он бы обчистил тебя подчистую".

Ранее Фокус сообщал, что супруги из США были ошеломлены, узнав, что священник, который их поженил, теперь Папа Римский. Роберт Прево, ранее известный как "отец Боб", ныне Папа Лев XIV, специально прилетел из Перу, чтобы провести их церемонию.

Также стало известно, что жених исчез сразу после клятвы. Шесть лет отношений закончились внезапным расставанием возлюбленных. Жених Кайли сбежал с приема, а спустя время оказался в объятиях ее родственника.