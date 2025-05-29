Жінка дізналася, що наречений 2 роки приховував дитину і розраховував на її виграш у лотерею

Жінка скасувала весілля після того, як наречений зажадав частку її виграшу в лотерею і зізнався, що приховував дитину від попередніх стосунків.

Related video

35-річна жінка під ніком u/Amazing_Box_3511 поділилася своєю історією на популярному форумі Reddit.

Вона розповіла, що три роки тому, ще до зустрічі з нареченим, виграла в лотерею і вирішила покласти більшу частину коштів (75%) на ощадний рахунок для свого сина. Весь цей час вона продовжувала працювати й будувати скромне, але стабільне життя.

Її обранець, з яким вона була два роки, спочатку запевняв, що фінансово забезпечений. Але коли мова зайшла про шлюбний договір із повним розкриттям фінансів, ситуація різко змінилася. Наречений розлютився, дізнавшись про суму на рахунку сина, і на два дні зник. Після цього жінка0 повернула йому каблучку.

Однак історія на цьому не закінчилася. Повернувшись, чоловік зізнався, що має п'ятирічну доньку, про яку він мовчав увесь час їхніх стосунків. Ба більше, він вважав справедливим отримати частину її виграшу, адже "вона отримала ці гроші не своєю працею, а завдяки удачі".

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Жінка відмовилася від стосунків, але незабаром почала отримувати образливі повідомлення з різних номерів та акаунтів. За словами колишнього нареченого, вона "руйнує майбутнє його дочки".

Користувачі форуму підтримали жінку, яка вирішила рухатися далі сама:

"Ти правильно зробила, що розірвала стосунки. Інакше цей чувак зіпсував би тобі життя";

"Прихована дочка? Вимога грошей на неї? Це життя, а не серіал";

"Якби не шлюбний договір, він би обчистив тебе дочиста".

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя зі США було приголомшене, дізнавшись, що священик, який їх одружив, тепер Папа Римський. Роберт Прево, раніше відомий як "батько Боб", ниніПапа Лев XIV, спеціально прилетів з Перу, щоб провести їхню церемонію.

Також стало відомо, що наречений зник одразу після клятви. Шість років стосунків закінчилися раптовим розставанням коханих. Наречений Кайлі втік з прийому, а через деякий час опинився в обіймах її родича.