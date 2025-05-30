Гуру, яка вчила 20 мільйонів жінок розпізнавати зраду, пропустила невірність власного нареченого

Модель і блогерка з Бельгії Лізі Джабраїлова стала популярною завдяки своєму блогу, де вона давала поради щодо стосунків і розповідала, як розпізнати зраду. Але в підсумку не побачила знаків у власному чоловікові.

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Про це пише Daily Mail.

Чарівниця Ліз прославилася своїми порадами щодо стосунків

Лізі Джабраїлова, відома, як Чарівниця Ліз, 26-річна зірка соціальних мереж, яка прославилася завдяки своїм порадам жінкам щодо стосунків, зізналася, що пропустила зраду власного чоловіка.

Лізе з Антверпена закликала в роликах жінок "бути сильнішими", не зустрічатися зі "злиденними хлопцями" і ніколи не погоджуватися на посереднього партнера. Усього за три роки вона створила об'єднану імперію в соціальних мережах із 20 мільйонів підписників, більшість із яких — молоді дівчата "покоління Зет".

Лізі Джабраїлова прославилася своїми порадами щодо стосунків

Але є одна сфера, в якій самопроголошена "тренерка з проявів" особливо досягла успіху: Лізі розповідала дівчатам, як уникнути зради.

У відео на TikTok , опублікованому цього року, вона каже підписникам: "Я завжди очікувала, що мій партнер оплачуватиме всі мої рахунки і робитиме все для мене у фінансовому плані, тому що в іншому разі він буде зраджувати. Якщо він знає, що ви завжди будете працювати на нього, він не буде вас поважати. Мені потрібно, щоб жінки розуміли, що чоловіки кажуть, що їм потрібна "хороша жінка", але хороші жінки ніколи не отримують винагороди".

В іншому відео, переглянутому понад три мільйони разів, вона наполягає: "Я б не погодилася на того, хто мені зраджує. Ви розумієте, що таке зрада? Це форма насильства".

Але цього тижня Чарівниця Ліз повідомила, що розлучилася зі своїм нареченим, американським блогером Лендоном Нікерсоном, від якого вона чекає дитину, і звинуватила його в невірності.

Лізі розповіла, що їй написала невідома дівчина, яка стверджувала, що Лендон зв'язався з нею в соціальній мережі Snapchat і запросив на побачення, розкритикувавши стосунки зі своєю знаменитою дівчиною.

Ліз, яка живе поперемінно у своїй квартирі в Дубаї та квартирі Лендона в Техасі, написала: "Мої кішки з ним у Далласі, всі мої речі в нашій квартирі, і, о, я на четвертому місяці вагітності. Він каже, що йому неймовірно шкода, але, чесно кажучи, у мене таке відчуття, ніби я його взагалі не знала. Я почуваюся нерозумно".

І закликала своїх підписниць "прислухатися до своєї інтуїції".

У підсумку блогери влаштували зі своїх сімейних проблем шоу, опублікувавши відео, в якому вони говорили про свої почуття і стосунки.

Чарівниця Ліз зрештою влаштувала шоу з нареченим-зрадником

Підписниці Чарівниці Ліз залишилися спантеличені, коли зрозуміли, що вона не дотримується власної поради і не кидає Лендона.

Лендон і Чарівниця Ліз зустрілися чотири роки тому в Греції, через 36 годин уже зізналися одне одному в коханні, а побралися торік, і Лендон вручив Лізі діамантову каблучку за 100 тисяч доларів, яку вона тепер пожертвувала благодійній організації, що підтримує матерів-одиначок.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію жінки, яка дізналася, що наречений два роки приховував дитину, розраховуючи на її виграш у лотерею.

А подружжя зі США було приголомшене, дізнавшись, що священик, який їх одружив, тепер Папа Римський. Роберт Прево, раніше відомий як "батько Боб", нині Папа Лев XIV, спеціально прилетів із Перу, щоб провести їхню церемонію.