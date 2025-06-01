Відомого блогера обікрали під час подорожі: рік потому він "випадково" виявив злочинця (фото)

Британський блогер і ексвійськовий Майлз Раутледж, відомий також як Lord Miles, втратив свої бездротові навушники під час подорожі до ОАЕ. Та рік потому він "випадково" вийшов на слід злочинця і виявив, де саме перебуває викрадене раніше майно.

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Про цей курйозний випадок повідомляє NDTV.

На своїй сторінці в X блогер написав, що з ним сталася дуже показова історія: він поїхав відпочивати до Дубая в ОАЕ, де в нього викрали його бездротові навушники AirPods. Протягом року Майлз не знав про долю свого аксесуару, аж поки випадково він не ввімкнув програму пошуку.

"Мої AirPods Pro вже більше як рік знаходяться у Пакистані. Здогадайтеся, хто наступного тижня поїде туди і поверне собі свою власність!" — написав чоловік.

Програма пошуку показала блогеру, де його викрадені навушники (фото: X/real_lord_miles)

В наступному пості він розповів деталі того, що сталося з ним. За його словами, його обікрали в готелі в ОАЕ, і він намагався завдяки пошуку знайти втрачений аксесуар, однак ніяких сигналів до часу публікації він не отримував.

Журналісти підозрюють, що блогер ввімкнув пошук саме тоді, коли ймовірний злодій ввімкнув навушники, і додаток показав місце розташування вкраденого раніше майна британця.

"Я збираюся викликати копів та перевернути дороги дригом всю територію, повернути свої AirPods та зняти все це на відео. Я не люблю злодюжок!" — вказав у своєму дописі пан Раутледж.

Раніше стало відомо, що топблогерка, яка вчила жінок розпізнавати зраду, сама була зраджена своїм бойфрендом. Вона повідомила, що розлучилася зі своїм нареченим, від якого вона чекає дитину, і звинуватила його в невірності.

Згодом повідомлялося про реакцію блогерки на від'їзд з батьківського дому. Її зізнання та розповідь про пережите знайшли відгук у користувачів інтернету, а її історія стала вірусною.