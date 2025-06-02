Стюард во время рейса из США внезапно исчез: его неожиданно застукали за танцами в туалете (фото)

Член экипажа самолета BRITISH Airways внезапно исчез во время рейса из США в Великобританию: когда обеспокоенные члены команды нашли его, то были удивлены увиденным. Мужчина разделся в туалете бизнес-класса и устроил дискотеку: в это время самолет находился на высоте 30 тысяч футов (более 9 тысяч километров).

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Во время, когда стюард должен был находиться в салоне, раздавая еду и напитки пассажирам, он внезапно куда-то исчез. Через некоторое время другие члены экипажа поняли, что что-то происходит не так, поскольку он не возвращался обратно. Тогда за ним бросились в поиски: выяснилось, что стюард отправился в туалет бизнес-класса.

Кадр из туалета

Мужчину застукали голым в то время, когда тот танцевал в туалете. Начальник экипажа был удивлен и разъярен, разозлились и другие члены команды: из-за отсутствия коллеги им пришлось работать в течение всего полета без перерывов, чтобы его заменить.

"Прошло много времени, прежде чем его нашли, и он был полностью не в себе", — рассказали члены экипажа.

Когда его нашли, то дали стюарду запасную одежду и завели в первый класс, где держали до конца полета. Полет, к слову, занял около 10 часов. Всего пассажиров на борту было около 470.

Как наказали стюарда за то, что он во время рейса танцевал голым в туалете

Стюард нарушил служебные правила, и, как выяснилось, мог употреблять наркотические вещества перед полетом. Сотрудники самолета сообщили об этом в полицию. Когда самолет British Airways высадился в Лондоне, мужчина получил медицинскую помощь, а затем его отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Сейчас осуществляется служебное расследование. Информацию о вероятном употреблении наркотиков озвучил один из членов экипажа, однако она остается неподтвержденной. Поэтому непонятно, почему именно стюард решил развлечься необычным способом в то время, когда находился на борту самолета.

Напомним, 22 мая на Reddit рассказали историю, когда ребенок расплакался на борту самолета: поскольку родители игнорировали плач, один из других пассажиров самостоятельно принял меры для его успокоения.

21 мая стала известна история о паре, которая забронировала лишнее место в самолете: люди были шокированы, зачем им оно понадобилось.