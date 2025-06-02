Стюард під час рейсу зі США раптово зник: його несподівано застукали за танцями у туалеті (фото)

Член екіпажу літака BRITISH Airways раптово зник під час рейсу зі США до Великобританії: коли стурбовані члени команди знайшли його, то були здивовані побаченим. Чоловік роздягнувся у туалеті бізнес-класу та влаштував дискотеку: у цей час літак перебував на висоті 30 тисяч футів (понад 9 тисяч кілометрів).

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У час, коли стюард мав перебувати у салоні, роздаючи їжу та напої пасажирам, він раптово кудись зник. Через деякий час інші члени екіпажу зрозуміли, що щось відбувається не так, оскільки він не повертався назад. Тоді за ним кинулися у пошуки: з'ясувалося, що стюард відправився у туалет бізнес-класу.

Кадр з туалету

Чоловіка застукали голим у час, коли той танцював у туалеті. Начальник екіпажу був здивованим та розлюченим, роздратувалися також інші члени команди: через відсутність колеги їм довелося працювати упродовж всього польоту без перерв, аби його замінити.

"Минуло багато часу, перш ніж його знайшли, і він був повністю не в собі", — розповіли члени екіпажу.

Коли його знайшли, то дали стюарду запасний одяг та завели до першого класу, де тримали до кінця польоту. Політ, до слова, зайняв близько 10 годин. Всього пасажирів на борту було близько 470.

Як покарали стюарда за те, що він під час рейсу танцював голим у туалеті

Стюард порушив службові правила, й, як з'ясувалося, міг вживати наркотичні речовини перед польотом. Співробітники літака повідомили про це поліцію. Коли літак British Airways висадився у Лондоні, чоловік отримав медичну допомогу, а тоді його відсторонили від виконання службових обов'язків.

Наразі здійснюється службове розслідування. Інформацію щодо ймовірного вживання наркотиків озвучив один із членів екіпажу, однак вона залишається непідтвердженою. Відтак незрозуміло, чому саме стюард вирішив розважитися у незвичайний спосіб у час, коли перебував на борту літака.

Нагадаємо, 22 травня на Reddit розповіли історію, коли дитина розплакалася на борту літака: оскільки батьки ігнорували плач, один із інших пасажирів самостійно вжив заходів для її заспокоєння.

21 травня стало відомо історію про пару, яка забронювала зайве місце в літаку: люди були шоковані, навіщо їм воно знадобилося.