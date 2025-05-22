Дитина "закатала" істерику в літаку: оскільки батьки ігнорували, один пасажир вжив заходів сам

Пасажир міжнародного рейсу попросив у бортпровідника змінити місце через неконтрольовану поведінку дитини з особливими потребами. Ця історія викликала дискусію в соціальних мережах про межі терпіння та етику поведінки.

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Допису користувача Reddit на одному з тематичних форумів зібрав майже 10 тисяч вподобайок та сотні коментарів всього за добу після публікації у середу, 21 травня.

Чоловік розповів про неприємну ситуацію під час міжнародного перельоту, що тривав понад дві з половиною години. За словами автора, інцидент трапився приблизно через 30 хвилин після зльоту. "Дитина, що сиділа позаду мене, почала неконтрольовано кричати, силою бити та штовхати моє крісло ногами, навіть збила з мене навушники кулаком", — написав пасажир.

Проблема з дітьми

Після години марних спроб батьків заспокоїти дитину, чоловік викликав бортпровідника та попросив пересадити його на інше місце. Стюард швидко знайшов вільне місце в середньому ряду.

Однак таке рішення викликало різку критику з боку інших мандрівників. Попутники назвали його вчинок "нечутливим" та "грубим". Батьки вередуна також приєдналися до осуду.

Чоловік розповів про неприємну ситуацію під час міжнародного перельоту Фото: Freepik

"Коли я встав, щоб пересісти, мене почали критикувати й батьки дитини, і багато людей, які сиділи поруч", — розповів автор допису й підкреслив, що поводився ввічливо та обмежив свою взаємодію лише проханням до батьків на початку не дозволяти дитині торкатися його.

Позиція експерта

Експерт з виховання дітей Бланка Молнар, коментуючи ситуацію для видання Newsweek, пояснила специфіку цієї проблеми. "У кожного з нас різний рівень терпіння. Ви не зобов'язані пояснювати свої кордони, особливо незнайомцям. Швидше за все, інші пасажири заздрили автору допису за те, що він зробив", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про незвичайний випадок із молодою мандрівницею з США, яка знайшла креативний спосіб уникнути плати за ручну поклажу в лоукості Ryanair. Під час перельоту з Лондона до Единбурга дівчина удавала, що перебуває при надії.

Крім того, нещодавно літак із понад 200 пасажирами, що виконував рейс із Балі до Мельбурна, розвернувся через інцидент на борту. Одна з пасажирок намагалася відкрити аварійний вихід просто під час польоту над Індійським океаном. Після екстреної посадки її передали поліції.