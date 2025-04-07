Пасажир поїзда відчув огиду, коли побачив, що парочка робить на вільних місцях (фото)

Пасажир, якого звуть Ешлі, опублікував в соціальних мережах фотографію, щоб поскаржитися на "неприпустиму поведінку" своєї попутниці під час подорожі залізницею між Варанасі та Делі в Індії.

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Замість прямої конфронтації чоловік вирішив поділитися своїми враженнями на платформі Reddit, зазначивши в описі до знімка: "Ми не заслуговуємо на хороші речі".

"Попутниця, яка сиділа попереду мене, вирішила їхати з максимальним комфортом, поклавши свої босі ноги на сусідні порожні сидіння. Однак найбільше мене обурило те, що вона поклала свої ступні прямо на відкидній таці! На тій самій таці, що призначений для прийому їжі. Це викликало в мене таку відразу – буквально стало зле. Не можу зрозуміти, як можна настільки нехтувати правилами гігієни та елементарної ввічливості?" — емоційно поділився Ешлі в інтерв'ю з журналістами видання Newsweek.

Систематичне порушення

Ситуація загострилася, коли Ешлі помітив, що чоловік попутниці поводився аналогічно.

"Її партнер, який сидів через прохід, також зняв взуття і розмістив босі ноги на відкидній таці. Це було систематичне порушення, а не поодинокий випадок. У своєму дописі я хотів продемонструвати парадоксальну ситуацію: багато індійців скаржаться на відсутність сучасної інфраструктури, якою користуються в західних країнах, але отримавши доступ до комфортабельних швидкісних поїздів, деякі пасажири не цінують їх і поводяться неналежним чином", — розповів обурений пасажир.

Сцена в поїзді викликала у чоловіка огиду Фото: Reddit

Реакція глядачів

Більшість коментаторів підтримали позицію автора.

"Я щодня спостерігаю зростання кількості таких привілейованих людей, які нехтують правилами спільного користування транспортом", — прокоментував один із користувачів.

Інший додав: "Це демонструє абсолютну відсутність громадянської свідомості."

Однак деякі коментатори спробували виправдати поведінку жінки: "Під час тривалих подорожей багато людей страждають від набряку ніг. Можливо, вона таким чином намагалася зменшити дискомфорт".

Ешлі все одно залишився непохитним у своїй позиції й не шкодує про публічне висвітлення цього інциденту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як молода мандрівниця зі США на ім’я Грейс Гейл вигадала оригінальний спосіб обійти обмеження на ручну поклажу в бюджетній авіакомпанії Ryanair. Під час нещодавнього рейсу з Лондона до Единбурга вона удавала вагітну.

Також нещодавно літак із понад 200 пасажирами, що прямував із Балі до Мельбурна, змушений був повернутися назад. Причиною стала пасажирка, яка спробувала відкрити аварійний вихід просто посеред польоту над Індійським океаном. Після посадки жінку затримала поліція.