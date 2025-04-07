Пассажир поезда почувствовал отвращение, когда увидел, что парочка делает на свободных местах (фото)

Пассажир, которого зовут Эшли, опубликовал в социальных сетях фотографию, чтобы пожаловаться на "недопустимое поведение" своей попутчицы во время путешествия по железной дороге между Варанаси и Дели в Индии.

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Вместо прямой конфронтации мужчина решил поделиться своими впечатлениями на платформе Reddit, отметив в описании к снимку: "Мы не заслуживаем хороших вещей".

"Попутчица, которая сидела впереди меня, решила ехать с максимальным комфортом, положив свои босые ноги на соседние пустые сиденья. Однако больше всего меня возмутило то, что она положила свои ступни прямо на откидной поднос! На том самом подносе, который предназначен для приема пищи. Это вызвало у меня такое отвращение — буквально стало плохо. Не могу понять, как можно настолько пренебрегать правилами гигиены и элементарной вежливости?" — эмоционально поделился Эшли в интервью с журналистами издания Newsweek.

Систематическое нарушение

Ситуация обострилась, когда Эшли заметил, что муж попутчицы вел себя аналогично.

"Ее партнер, который сидел через проход, также снял обувь и разместил босые ноги на откидном подносе. Это было систематическое нарушение, а не единичный случай. В своем посте я хотел продемонстрировать парадоксальную ситуацию: многие индийцы жалуются на отсутствие современной инфраструктуры, которой пользуются в западных странах, но получив доступ к комфортабельным скоростным поездам, некоторые пассажиры не ценят их и ведут себя неподобающим образом", — рассказал возмущенный пассажир.

Сцена в поезде вызвала у мужчины отвращение Фото: Reddit

Реакция зрителей

Большинство комментаторов поддержали позицию автора.

"Я ежедневно наблюдаю рост количества таких привилегированных людей, которые пренебрегают правилами совместного пользования транспортом", — прокомментировал один из пользователей.

Другой добавил: "Это демонстрирует абсолютное отсутствие гражданского сознания."

Однако некоторые комментаторы попытались оправдать поведение женщины: "Во время длительных путешествий многие люди страдают от отека ног. Возможно, она таким образом пыталась уменьшить дискомфорт".

Эшли все равно остался непоколебимым в своей позиции и не жалеет о публичном освещении этого инцидента.

Напомним, ранее Фокус писал, как молодая путешественница из США по имени Грейс Гейл придумала оригинальный способ обойти ограничения на ручную кладь в бюджетной авиакомпании Ryanair. Во время недавнего рейса из Лондона в Эдинбург она притворялась беременной.

Также недавно самолет с более 200 пассажирами, следовавший с Бали в Мельбурн, вынужден был вернуться назад. Причиной стала пассажирка, которая попыталась открыть аварийный выход прямо посреди полета над Индийским океаном. После посадки женщину задержала полиция.