Ребенок "закатил" истерику в самолете: поскольку родители игнорировали, один пассажир принял меры сам

Пассажир международного рейса попросил у бортпроводника сменить место из-за неконтролируемого поведения ребенка с особыми потребностями. Эта история вызвала дискуссию в социальных сетях о границах терпения и этике поведения.

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Пост пользователя Reddit на одном из тематических форумов собрал почти 10 тысяч лайков и сотни комментариев всего за сутки после публикации в среду, 21 мая.

Мужчина рассказал о неприятной ситуации во время международного перелета, который длился более двух с половиной часов. По словам автора, инцидент случился примерно через 30 минут после взлета. "Ребенок, сидевший позади меня, начал неконтролируемо кричать, силой бить и толкать мое кресло ногами, даже сбил с меня наушники кулаком", — написал пассажир.

Проблема с детьми

После часа тщетных попыток родителей успокоить ребенка, мужчина вызвал бортпроводника и попросил пересадить его на другое место. Стюард быстро нашел свободное место в среднем ряду.

Однако такое решение вызвало резкую критику со стороны других путешественников. Попутчики назвали его поступок "нечувствительным" и "грубым". Родители капризника также присоединились к осуждению.

Мужчина рассказал о неприятной ситуации во время международного перелета Фото: Freepik

"Когда я встал, чтобы пересесть, меня начали критиковать и родители ребенка, и многие люди, которые сидели рядом", — рассказал автор поста и подчеркнул, что вел себя вежливо и ограничил свое взаимодействие только просьбой к родителям в начале не позволять ребенку касаться его.

Позиция эксперта

Эксперт по воспитанию детей Бланка Молнар, комментируя ситуацию для издания Newsweek, объяснила специфику этой проблемы. "У каждого из нас разный уровень терпения. Вы не обязаны объяснять свои границы, особенно незнакомцам. Скорее всего, другие пассажиры завидовали автору сообщения за то, что он сделал", — отметила она.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о необычном случае с молодой путешественницей из США, которая нашла креативный способ избежать платы за ручную кладь в лоукосте Ryanair. Во время перелета из Лондона в Эдинбург девушка делала вид, что находится в положении.

Кроме того, недавно самолет с более 200 пассажирами, выполнявший рейс из Бали в Мельбурн, развернулся из-за инцидента на борту. Одна из пассажирок пыталась открыть аварийный выход прямо во время полета над Индийским океаном. После экстренной посадки ее передали полиции.