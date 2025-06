Самолет задержался на два часа: никто не был готов к тому, что сделает юная пассажирка

Рейс авиакомпании Delta Air Lines в Орландо, США, превратился в импровизированный концерт, когда маленькая девочка решила развлечь пассажиров во время многочасовой задержки.

Ее выступление под песню из мультфильма "Моана" покорило сердца 9 миллионов пользователей TikTok всего за сутки.

Пользователь с ником @druziroaming опубликовал этот короткий ролик и объяснил ситуацию: "Когда ваш рейс Delta задерживается на 2 часа, вы кружите над Орландо еще 2 часа, но потом маленькая девочка поет в микрофон и вдруг все становится хорошо".

Девочка спела для пассажиров

На записи можно увидеть девочку с интерфоном. Она исполняет песню How Far I'll Go из популярного мультфильма от Disney 2016 года. Часть пассажиров подпевала и улыбалась, другие наблюдали за этим с противоречивыми эмоциями.

Позже представитель Delta Air Lines прокомментировал этот случай: "Мы благодарны пассажирке за то, что она поделилась своими талантами, и приносим извинения за задержку".

Выступление маленькой пассажирки в самолете Фото: TikTok

Несколько пассажиров того же рейса поделились собственными записями. Одна попутчица показала женщину, которая выглядела недовольной во время этого выступления, тогда как ее спутник кивал головой и демонстрировал знак мира.

Другая пассажирка назвала юную певицу "храброй" и радостно подпевала. "Многие пассажиры раздражены, потому что пропустили свои стыковочные рейсы из-за задержки, но мне самой это понравилось. Когда девушка закончила, многие люди ей аплодировали", — написала очевидица в комментариях.

Реакция людей на это видео

Отзывы под видео разделились на две группы. Одни одобряют инициативу ребенка развлечь людей на борту самолета, другие выразили недовольство, заявляя, что подобное недопустимо во время полета.

