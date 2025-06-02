"Она все еще там": девушка хотела украсить комнату и оказалась под зеркалом (видео)

Видео с участием Оливии Рош, на котором она устанавливает зеркало над камином, стремительно стало вирусным: оно упало прямо на нее, а пользователи соцсетей превратили ситуацию в мем.

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Об этом рассказала пользовательница по имени Оливия Рош (@olivi4roche) в одном из своих видео в TikTok.

Девушка попыталась снять стильное видео о декоре своей спальни, и случайно устроила вирусную комедию.

На кадрах, которые уже набрали более 17,7 миллиона просмотров и 2,2 миллиона лайков, Оливия пытается водрузить большое зеркало на камин. Все шло по плану ровно до того момента, пока зеркало не упало прямо на нее. Девушка рухнула на кровать, а зеркало накрыло ее с головой. К счастью, обошлось без травм, и Оливия тут же позвала маму на помощь.

"Все, что я хотела, — это эстетичное видео преображения комнаты", — иронично написала девушка на экране. Позже она добавила: "Отстой".

Видео моментально стало вирусным. Пользователи TikTok принялись шутить.

"Вот это способ саморефлексии", "Некоторые говорят, что она все еще под зеркалом", "Фэн-шуй в ужасе", "Крики "мама" меня убивают, пока ты застряла там внизу", "Я плакала последние два часа, спасибо, что заставили меня смеяться", — писали они.

Однако за весельем стоит и полезный урок. Эксперт по дизайну интерьеров Максин Брэди напомнила, что при установке тяжелого декора, особенно зеркал, важно использовать надежные крепления, соответствующие типу стены. В некоторых случаях стоит даже прибегнуть к профессиональной установке.

Представители бренда Sharps, специализирующийся на мебели и дизайне спален, советует тщательно выбирать место для зеркал. Правильно расположенные, они визуально расширяют пространство, но установленные напротив кровати могут мешать сну и даже нарушать энергию помещения.

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