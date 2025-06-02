"Вона все ще там": дівчина хотіла прикрасити кімнату і опинилася під дзеркалом (відео)

Відео за участю Олівії Рош, на якому вона встановлює дзеркало над каміном, стрімко стало вірусним: воно впало просто на неї, а користувачі соцмереж перетворили ситуацію на мем.

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Про це розповіла користувачка на ім'я Олівія Рош (@olivi4roche) в одному зі своїх відео в TikTok.

Дівчина спробувала зняти стильне відео про декор своєї спальні, і випадково влаштувала вірусну комедію.

На кадрах, які вже набрали понад 17,7 мільйона переглядів і 2,2 мільйона лайків, Олівія намагається поставити велике дзеркало на камін. Все йшло за планом рівно до того моменту, поки дзеркало не впало прямо на неї. Дівчина впала на ліжко, а дзеркало накрило її з головою. На щастя, обійшлося без травм, і Олівія тут же покликала маму на допомогу.

"Усе, що я хотіла, — це естетичне відео перетворення кімнати", — іронічно написала дівчина на екрані. Пізніше вона додала: "Відстій".

Відео моментально стало вірусним. Користувачі TikTok почали жартувати.

"Ось це спосіб саморефлексії", "Деякі кажуть, що вона все ще під дзеркалом", "Фен-шуй у жаху", "Крики "мама" мене вбивають, поки ти застрягла там унизу", "Я плакала останні дві години, спасибі, що змусили мене сміятися", — писали вони.

Однак за веселощами стоїть і корисний урок. Експертка з дизайну інтер'єрів Максін Бреді нагадала, що під час встановлення важкого декору, особливо дзеркал, важливо використовувати надійні кріплення, що відповідають типу стіни. У деяких випадках варто навіть вдатися до професійного встановлення.

Представники бренду Sharps, що спеціалізується на меблях і дизайні спалень, радять ретельно вибирати місце для дзеркал. Правильно розташовані, вони візуально розширюють простір, але встановлені навпроти ліжка можуть заважати сну і навіть порушувати енергію приміщення.

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