Мужчина провел 3 часа под огромным валуном в ледяной воде: что ему помогло выжить

На Аляске (США) мужчина провел 3 часа лицом вниз в ручье, зажатый валуном весом более 300 кг, и выжил только благодаря мужеству и решительности своей жены, которая поддерживала его голову, пока не прибыли спасатели.

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Об этом пишет Express.

Житель Аляски (США) Келл Моррис провел три мучительных часа, зажатый огромным 700-фунтовым (примерно 317 кг) валуном лицом вниз в ледяном горном ручье, пока его жена Джо Руп удерживала его голову над водой, борясь за его жизнь.

Инцидент произошел во время уединенного похода недалеко от ледника Годвина. Пара — 61-летний Келл и его супруга Джо, бывшая офицер полиции, — отправились на прогулку в попытке избежать наплыва туристов в праздничные выходные. Во время прогулки мужчина оступился на крутом участке тропы и упал примерно с 6 метров прямо в русло ледникового ручья. В этот момент сверху сорвался валун и придавил его к земле. Мужчина оказался в ловушке — обездвижен, лицом в холодной воде.

К счастью, Моррис упал так, что несколько других камней взяли на себя основную силу удара валуна. Это буквально спасло его от мгновенной смерти. Тем не менее, он чувствовал, как его левая нога и таз оказываются под огромным давлением.

"Я приготовился к тому, что кость сломается, и что это конец", — вспоминает он.

Келл Моррис вместе с женой Джо Фото: Facebook

Первые 30 минут Джо изо всех сил пыталась сдвинуть камень, подсовывая под него камни и палки. Безуспешно. Тогда она оставила мужа и отправилась искать сигнал сотовой связи, что удалось уже через 300 ярдов (примерно 270 метров). Благодаря своему опыту в полиции она смогла точно передать координаты экстренным службам.

К счастью, сигнал получил доброволец из пожарного депо Bear Creek, совмещающий службу с работой. Он немедленно перенаправил туристический вертолет к месту происшествия. Это решение оказалось критически важным: крутосклонный, каменистый рельеф полностью исключал возможность использования стандартного транспорта.

Когда пожарные прибыли, Моррис уже дрожал от переохлаждения, но был жив, только благодаря тому, что Джо все это время поддерживала его голову над водой.

Спасательная операция была сложной Фото: YouTube

Спасательная операция была сложной. Сперва использовали специальные подушки безопасности, чтобы немного приподнять валун. Затем семь спасателей, скоординировав усилия, буквально вырвали Морриса из-под глыбы. Он не потерял сознание, но был крайне истощен.

Затем его на спасательной корзине поднял вертолет Национальной гвардии Аляски и доставил в больницу. После двух ночей под наблюдением врачи сообщили: ни одного перелома, ни одного поврежденного органа.

"Я полностью ожидал, что спасатели найдут тело. А он выходит без царапины", — признался Клинтон Крайтс, начальник пожарной службы Сьюарда.

Теперь, уже в тепле дома, Моррис осознает масштаб произошедшего.

"Мне очень повезло. Бог заботился обо мне. И у меня невероятная жена. Это она спасла меня", — отметил пострадавший.

Пара говорит, что больше не будет искать приключений вне протоптанных троп.

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