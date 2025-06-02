Чоловік провів 3 години під величезним валуном у крижаній воді: що йому допомогло вижити

На Алясці (США) чоловік провів 3 години обличчям донизу в струмку, затиснутий валуном вагою понад 300 кг, і вижив тільки завдяки мужності та рішучості своєї дружини, яка підтримувала його голову, поки не прибули рятувальники.

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Про це пише Express.

Житель Аляски (США) Келл Морріс провів три болісні години, затиснутий величезним 700-фунтовим (приблизно 317 кг) валуном обличчям донизу в крижаному гірському струмку, поки його дружина Джо Руп утримувала його голову над водою, борючись за його життя.

Інцидент стався під час усамітненого походу недалеко від льодовика Годвіна. Пара — 61-річний Келл і його дружина Джо, колишня офіцерка поліції, — вирушили на прогулянку в спробі уникнути напливу туристів у святкові вихідні. Під час прогулянки чоловік оступився на крутій ділянці стежки і впав приблизно з 6 метрів прямо в русло льодовикового струмка. У цей момент зверху зірвався валун і придавив його до землі. Чоловік опинився в пастці — знерухомлений, обличчям у холодній воді.

На щастя, Морріс упав так, що кілька інших каменів взяли на себе основну силу удару валуна. Це буквально врятувало його від миттєвої смерті. Проте він відчував, як його ліва нога і таз опиняються під величезним тиском.

"Я приготувався до того, що кістка зламається, і що це кінець", — згадує він.

Келл Морріс разом із дружиною Джо Фото: Facebook

Перші 30 хвилин Джо щосили намагалася зрушити камінь, підсовуючи під нього каміння і палиці. Безрезультатно. Тоді вона залишила чоловіка і вирушила шукати сигнал стільникового зв'язку, що вдалося вже через 300 ярдів (приблизно 270 метрів). Завдяки своєму досвіду в поліції вона змогла точно передати координати екстреним службам.

На щастя, сигнал отримав доброволець із пожежного депо Bear Creek, який поєднує службу з роботою. Він негайно перенаправив туристичний вертоліт до місця події. Це рішення виявилося критично важливим: крутосхилий, кам'янистий рельєф повністю виключав можливість використання стандартного транспорту.

Коли пожежники прибули, Морріс уже тремтів від переохолодження, але був живий, тільки завдяки тому, що Джо весь цей час підтримувала його голову над водою.

Рятувальна операція була складною Фото: YouTube

Рятувальна операція була складною. Спершу використовували спеціальні подушки безпеки, щоб трохи підняти валун. Потім сім рятувальників, скоординувавши зусилля, буквально вирвали Морріса з-під брили. Він не втратив свідомість, але був украй виснажений.

Потім його на рятувальному кошику підняв гелікоптер Національної гвардії Аляски й доправив до лікарні. Після двох ночей під наглядом лікарі повідомили: жодного перелому, жодного пошкодженого органу.

"Я повністю очікував, що рятувальники знайдуть тіло. А він виходить без подряпини", — зізнався Клінтон Крайтс, начальник пожежної служби Сьюарда.

Тепер, уже в теплі вдома, Морріс усвідомлює масштаб того, що сталося.

"Мені дуже пощастило. Бог дбав про мене. І в мене неймовірна дружина. Це вона врятувала мене", — зазначив потерпілий.

Пара каже, що більше не шукатиме пригод поза протоптаними стежками.

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